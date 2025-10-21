Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, l’esonero di Tudor è costoso: cosa sta succedendo

Foto dell'autore

Il tecnico croato resta in bilico: i motivi delle riflessioni e i possibili successori

Resta il gelo tra Comolli e Tudor. Come raccontato domenica, i rapporti tra il tecnico croato e l’ad della Juventus sono molto tesi, tanto che l’avventura del tecnico sulla panchina bianconera ha una scadenza. La Juve, da quanto trapela, non pensa a un cambio immediato e l’obiettivo resta quello di non cambiare fino alla sosta.

Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it

Certo è che molto dipenderà dalla disponibilità degli eventuali sostituti e anche dalle loro richieste. Al momento, la Juve paga infatti ancora lo stipendio a Thiago Motta, e Igor Tudor ha un contratto fino al 2027, con opzione per un’altra stagione.

Palladino e non solo per la Juve

Tornando ai sostituti, va ovviamente considerato Palladino che, come raccontato su queste pagine, ha avuto un incontro con Modesto. Lui resta uno dei principali candidati, anche se non vanno trascurate le piste che portano a Spalletti e Mancini. Quest’ultimo, che era stato offerto la scorsa estate anche alla Fiorentina, vorrebbe tornare in pista e già in passato ha dato disponibilità alla Juve. Invece Spalletti era stato sondato indirettamente la scorsa estate, prima della conferma di Tudor, ma a Torino non c’era piena condivisione sul suo nome.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie