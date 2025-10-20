Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 20 ottobre: occhi su Tudor LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 20 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

In attesa di Cremonese-Udinese che chiude la settima giornata di Serie A, sono ore importanti per il futuro soprattutto di Igor Tudor. Il croato è a rischio dopo la sconfitta di Como e può giocarsi il futuro contro Real Madrid e Lazio.

Intanto per Inter e Napoli è già tempo di vigilia, visto che domani scenderanno in campo in Champions League contro Union-St.Gilloise e PSV.

Juve, le alternative a Tudor: spunta il clamoroso Motta-bis

Scrive ‘La Gazzetta dello Sport’: “Oltre Tudor ci sarebbero una serie di nomi e una serie di controindicazioni: dalla vecchia suggestione Mancini nel mirino del Nottingham Forest a Spalletti, caro, da Palladino, punto interrogativo, a una soluzione nelle testa di Damien Comolli, l’uomo forte nella dirigenza bianconera. E, sullo sfondo, rimane anche il partito di un Motta-bis con Thiago nuovo nella testa e nelle intenzioni”.

Tudor si gioca il futuro

Igor Tudor, come vi abbiamo già raccontato ieri, è a rischio esonero e in questa settimana la società farà i suoi ragionamenti. Con Comolli è però gelo: il dg rimprovera la mancanza di identità, il tecnico il non aver influito sulla programmazione e il mercato. Mercoledì c’è Real Madrid, domenica la Lazio. Il croato si gioca il futuro.

