Attacco al Var in diretta: “Cambiate le regole”

Var nuovamente nel mirino, stavolta per un’altra circostanza: invito a modificare il protocollo

Il posticipo del lunedì sera tra Cremonese e Udinese si chiude 1-1. Al gol di Terracciano ha risposto nella ripresa Zaniolo, al primo gol in campionato con la maglia bianconera.

A far discutere però è un episodio che si è verificato nel finale. Con la Cremonese in attacco, i grigiorossi avrebbero conquistato un calcio d’angolo per giocarsi la chance di vittoria. Netta la deviazione di Solet su cross dalla destra, ma l’arbitro Fabbri non ha assegnato il corner. Una decisione che ha visto la contrarietà di Lorenzo Minotti. L’ex storico capitano del Parma, opinionista per ‘Sky Sport’, ha puntato il dito contro il Var, con l’invito a cambiare il protocollo.

Minotti contro il protocollo: “Cambiare le regole”

Protocollo che stabilisce che un episodio simile non può essere rivisto al monitor. E Minotti ha proposto che casi simili possano portare ad un cambiamento nel regolamento.

“Bisognerebbe cambiare le regole del Var, un calcio d’angolo può decidere una partita” ha affermato nel corso della cronaca l’opinionista. Segno di come, secondo Minotti, si debba cambiare il regolamento del protocollo per quanto riguarda i tiri dalla bandierina. I corner possono essere decisivi nel corso delle gare e un angolo assegnato in caso a fronte di una mancata deviazione o l’angolo non dato con una deviazione, debba essere rivisto al monitor o quantomeno assegnato dalla sala Var.