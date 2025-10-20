PSV-Napoli, le condizioni di McTominay e Noa Lang titolare: la conferenza di Conte

Segui la conferenza live di Antonio Conte a poche ore dalla terza partita di Champions League del Napoli

Dopo una sconfitta ed una vittoria, il Napoli è atteso all’appuntamento di Eindhoven. Non è un match facile per gli azzurri, che arrivano in Olanda senza Hojlund infortunato. Rientra in gruppo McTominay. Assenti inoltre Lobotka e Rrahmani, vittime di un infortunio da settimane.

Cosa serve contro il PSV: “La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C’è da affrontare questa partita contro un’ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l’anno scorso, è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi”

Su McTominay: “Per McTominay bisogna aspettare domani. Avremmo potuto forzare anche qualcun altro, ma non lo stiamo facendo. È stato un inizio anno problematico, non ha senso rischiare. Se Scott potrà giocare lo farà, se non lo farà è perché impossibilitato. Ribadisco, non sono un allenatore che forza le situazioni. Cercheremo di fare del nostro meglio. Bisogna avere fiducia, pazienza e non bisogna ammazzare o esaltare troppo i calciatori”

Conte promette: “Noa Lang presto titolare”

Su Beukema: “Sam ha già giocato il campionato italiano, quindi è facilitato. Sta lavorando, sta cercando di migliorare e lo sta facendo. Deve continuare a fare questo percorso ed alzare il suo livello. Noi dobbiamo aiutarlo”

Su Noa Lang: “Penso che Noa stia crescendo soprattutto da un punto di vista tattico, perché qui in Olanda aveva una libertà di azione, lavorava molto a livello offensivo, aveva una libertà assoluta di spaziare. Noi nel momento in cui abbiamo deciso di far giocare i quattro centrocampisti, uno spazio doveva ridursi e sicuramente si è ridotto a sinistra. Abbiamo dovuto cercare una soluzione alternativa per dare ampiezza, dandola con il terzino. È capitato anche che ho fatto giocare Neres a sinistra quando ho messo il 4-3-3, perché ritenevo Neres più pronto. Oggi comunque Neres può giocare a destra e Lang quanto prima inizierà una partita nell’undici iniziale. Lui sta crescendo e lavorando, deve continuare così”