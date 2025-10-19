Atalanta
Milinkovic-Savic alla Juventus: scelta la data della firma

Il serbo ex Lazio è sempre in scadenza di contratto con l’Al-Hilal di Inzaghi

Milinkovic-Savic alla Juventus. Le voci non si placano, anzi in vista di gennaio sono persino destinate ad aumentare. Del resto ai bianconeri servirebbe come il pane un centrocampista con le caratteristiche del serbo, il cui contratto con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi scade proprio alla fine di questa stagione.

Milinkovic-Savic alla Juventus: scelta la data della firma

Comolli pare straveda più per l’altro ex Serie A anch’esso in Arabia e in scadenza a giugno. Ci riferiamo a Franck Kessie, non a caso pure lui di nuovo in orbita juventina. I tifosi, invece, sembrano preferire nettamente l’ex Lazio: con loro Igor Tudor, ma allo stato attuale il croato non avrebbe certo la forza per imporre le proprie idee/preferenze. Imporle poi su Comolli, impossibile…

Milinkovic-Savic alla Juve a gennaio: il serbo stravince il sondaggio di CM.IT

Dicevamo dei tifosi e il sondaggio Telegram di Calciomercato.it ci viene in soccorso. Tutto vero, vogliono proprio il fratello famoso del portiere del Napoli come rinforzo per la mediana.

Milinkovic-Savic per la Juve: il serbo stravince il sondaggio

Schiacciante e imbarazzante (per gli altri tre) la vittoria del classe ’95 nato in Spagna. “Chi servirebbe di più alla Juventus nel mercato di gennaio?”, tra i cavalli di ritorno: ebbene, Sergej ha preso il 46% dei voti. Sullo sfondo, ma molto sullo sfondo, l’ex Udinese Molina, l’ex Inter e Sampdoria Skriniar e l’ex Bologna Zirkzee. L’olandese ha chiuso all’ultimo posto, con un misero 7%.

