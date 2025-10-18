Torino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina

Antonio Conte costretto a cambiare i suoi piani per Torino-Napoli: fuori McTominay e Hojlund, entrambi infortunati

Neanche panchina per Rasmus Hojlund e Scott McTominay, che avrebbero giocato in Torino-Napoli. I due calciatori, rientrati dagli impegni con la nazionale, devono saltare la 7a giornata di campionato. Un problema per Conte che ha dovuto rivedere la formazione, adattando Spinazzola largo a sinistra. Napoli in ansia anche in vista della Champions League.

McTominay ha accusato un trauma contusivo alla caviglia sinistra; Hojlund invece ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra. Un problema anche in ottica trasferta europea. Martedì gli azzurri affronteranno il PSV per la terza giornata di Champions. Conte, dunque, ha optato per Lucca titolare. In panchina ha solo Ambrosino come centravanti di ruolo. Il ballottaggio tra i pali lo vince Milinkovic-Savic, l’ex di questa sfida. L’ex è anche Buongiorno, che torna convocato dopo l’infortunio muscolare. Va in panchina e sarà preservato, probabilmente per la gara contro il PSV.

Oltre McTominay e Hojlund, il Napoli deve fare a meno anche di Rrahmani e Lobotka, entrambi infortunati. Politano ha recuperato dalle noie muscolari che gli hanno impedito di andare in Nazionale. Per l’esterno, però, panchina iniziale: chance dal 1′ a Neres.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Napoli:

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca