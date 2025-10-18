Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Torino-Napoli: formazioni UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Baroni e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Torino nel terzo anticipo del sabato valido la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo periodi di forma diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Diretta Torino Napoli Live Serie A
Baroni e Conte, allenatori di Torino e Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it

Da una parte gli azzurri di Antonio Conte vogliono riprendere il discorso interrotto con la pausa per le Nazionali, quando erano arrivate due vittorie contro lo Sporting CP e il Genoa, entrambe per 2-1. L’obiettivo è quello restare in testa alla classifica, mettendo pressione su Roma e Inter che scenderanno in campo stasera, e di prepararsi al meglio alla trasferta di Champions di martedì contro il Psv Eindhoven.

Dall’altra parte i granata di Marco Baroni, la cui panchina continua a scricchiolare, sognano un colpaccio per invertire la rotta dopo il ko contro il Parma e il pareggio subito in extremis dalla Lazio. Un anno fa, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie ad un gol messo a segno da McTominay.

Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Napoli live in tempo reale.

TORINO (3-4-1-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni. All. Baroni

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. All. Conte

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 15 punti, Milan 13; Inter e Juventus 12; Atalanta e Bologna e Sassuolo* 10; Como e Cremonese 9; Cagliari e Udinese 8; Lazio 7; Lecce* 6; Parma e Torino 5; Verona* 4; Fiorentina e Pisa* 3, Genoa 2.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Psv Eindhoven-Napoli martedì 21 ottobre ore 21; Torino-Genoa domenica 26 ottobre ore 12:30.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie