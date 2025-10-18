DIRETTA Serie A, Torino-Napoli: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Baroni e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Torino nel terzo anticipo del sabato valido la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo periodi di forma diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da una parte gli azzurri di Antonio Conte vogliono riprendere il discorso interrotto con la pausa per le Nazionali, quando erano arrivate due vittorie contro lo Sporting CP e il Genoa, entrambe per 2-1. L’obiettivo è quello restare in testa alla classifica, mettendo pressione su Roma e Inter che scenderanno in campo stasera, e di prepararsi al meglio alla trasferta di Champions di martedì contro il Psv Eindhoven.

Dall’altra parte i granata di Marco Baroni, la cui panchina continua a scricchiolare, sognano un colpaccio per invertire la rotta dopo il ko contro il Parma e il pareggio subito in extremis dalla Lazio. Un anno fa, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il risultato di 1-0 grazie ad un gol messo a segno da McTominay.

Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app della stessa emittente.

TORINO (3-4-1-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni. All. Baroni

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. All. Conte

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 15 punti, Milan 13; Inter e Juventus 12; Atalanta e Bologna e Sassuolo* 10; Como e Cremonese 9; Cagliari e Udinese 8; Lazio 7; Lecce* 6; Parma e Torino 5; Verona* 4; Fiorentina e Pisa* 3, Genoa 2.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Psv Eindhoven-Napoli martedì 21 ottobre ore 21; Torino-Genoa domenica 26 ottobre ore 12:30.