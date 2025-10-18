Napoli scatenato: ecco il rinnovo a vita, i due pallini di Conte e il ‘vecchio discorso’ da riaprire

Il club azzurro prepara alcune mosse sul mercato particolarmente interessanti: due nuovi contratti pronti da firmare e due colpi a gennaio, desideri di Conte

Non è mai troppo presto pensare al mercato e al come migliorare la rosa. Il Napoli prova a muoversi d’anticipo, sfruttando anche gli obiettivi chiarissimi definiti in estate insieme ad Antonio Conte.

Sono saltati alcuni piani solo con l’infortunio di Lukaku, che però ha avuto una buona conseguenza: l’acquisto di Rasmus Hojlund. Un colpo inaspettato. In ogni caso, quella trattativa non si sarebbe dovuta intavolare. Manna era concentrato sul terzino destro e sul centrocampista, il vice-Anguissa. L’obiettivo era noto: Andy Diouf, poi finito all’Inter.

In vista della sessione invernale di gennaio, non cambiano le esigenze del mister. Il Napoli va alla ricerca di un terzino destro che possa essere un’alternativa a Di Lorenzo, lasciando magari partire Mazzocchi. E infatti, l’operazione Juanlu Sanchez non è ancora del tutto saltata e potrebbe riaprirsi una porta per gennaio. Servirà anche una mezzala con caratteristiche alla Anguissa, per dare un’alternativa.

Napoli, doppio rinnovo in arrivo: Rrahmani firma a vita

Esiste un Napoli con Rrahmani e un Napoli senza Rrahmani. È evidente. Il kosovaro è diventato un leader, un punto di riferimento. E quando scende in campo è una sicurezza per tutto il reparto. Il capitano del Kosovo è pronto a rinnovare a vita con il Napoli. La bozza del contratto è già fatta, è nel cassetto del ds Manna: bisogna solo limare gli ultimi dettagli.

Amir Rrahmani si legherà al Napoli fino al 2029, quando avrà 35 anni. Nel mezzo il grande obiettivo di conquistare altri trofei con il club e raggiungere nuovi traguardi storici con il Kosovo, come ad esempio una qualificazione alla fase finale di un torneo internazionale.

Ma non c’è solo il rinnovo di Rrahmani in ballo in casa Napoli. Giovanni Manna sta lavorando anche su un vecchio discorso aperto un anno fa e che poi è stato solo posticipato dalle parti per esigenze differenti. Non c’era fretta. Si tratta di Anguissa, il quale già a gennaio aveva aperto al dialogo con il Napoli per prolungare e adeguare il contratto. Non si è trovata la quadra, ma la società ha sfruttato l’opzione presente nel contratto per allungare fino al 2027 la scadenza degli accordi, assicurandosi uno dei suoi leader per almeno altre due stagioni.

L’obiettivo del Napoli è alzare lo stipendio di Anguissa e prolungare di un ulteriore anno la sua permanenza. Un modo per coccolarlo e blindarlo dalle sirene arabe e turche. Il giocatore è felice in azzurro e presto potrebbe esserci la firma del nuovo contratto.