Anguissa tra rinnovo con il Napoli e sirene Juventus: il retroscena | ESCLUSIVO

Nuovo intreccio di mercato tra gli azzurri ed i bianconeri: il mediano della squadra di Conte è un obiettivo del grande ex Giuntoli

Tra i grandi protagonisti del terzo scudetto del Napoli sotto la gestione Spalletti, Frank André Zambo Anguissa si sta ritrovando ad alti livelli con Conte dopo una stagione non proprio positiva come il resto dei suoi compagni.

Nelle ultime ore è circolata la voce di un possibile rinnovo del contratto del mediano camerunese fino al 2028. Nell’accordo attuale, in scadenza a giugno, il Napoli ha l’opzione unilaterale di prolungare per un altro anno il contratto. E non solo, potrebbe fare la stessa cosa anche nel 2026 per la stagione successiva. Ma visto i buoni rapporti e l’ottimo rendimento di Anguissa, si sta trattando per un nuovo contratto quadriennale con ritocco dell’ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 2,5 milioni di euro a 3. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, questa accelerata è legata al fatto che Giuntoli ha provato ad riallacciare i contatti con il suo entourage. L’attuale direttore tecnico della Juventus conosce bene il centrocampista ex Marsiglia e lo vedrebbe bene nello scacchiere di Thiago Motta. Ma il club partenopeo si sente tranquillo sul fatto di raggiungere presto un’intesa per proseguire l’avventura insieme al suo numero 99.