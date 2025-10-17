Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine UEFA per il Fair Play Finanziario

Foto dell'autore

Sospetta violazione del FPF nel triennio 2022/2025: il verdetto è atteso nella primavera 2026

Nuova ricca puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il tema dibattuto dai nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Giorgio Musso è stato l’apertura di un’indagine da parte dell’UEFA per sospetta violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2022/2025. A svelarlo ufficialmente è stato lo stesso club bianconero, nel fascicolo allegato al bilancio 2024/2025 chiuso con un passivo di 58,1 milioni.

Sede Uefa
Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine UEFA per il Fair Play Finanziario (LaPresse) – Calciomercato.it

Il verdetto è atteso nella primavera 2026, con la Juve che rischia una multa molto salata e – come ha scritto lei stessa nel documento – “possibili restrizioni sportive quali, ad esempio, alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA”.

Comolli prima di una partita della Juventus
Indagine UEFA, cosa rischia la Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

Questa sarebbe una sanzione pesantissima, più precisamente un blocco del mercato mascherato, dato che impedirebbe a Comolli e soci di inserire nella lista UEFA i nuovi acquisti. In tal caso anche cedere dei giocatori sarebbe controproducente dal punto di vista squisitamente sportivo.

Per Comolli e soci, quindi, si preannunciano mesi durissimi. Intanto il 7 novembre dirà addio Scanavino, con l’ufficialità arrivata nel giorno in cui sono stati presentati i membri del nuovo Cda. Lo stesso Comolli è nella lista di Exor, assente invece Giorgio Chiellini.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie