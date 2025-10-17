Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine UEFA per il Fair Play Finanziario

Sospetta violazione del FPF nel triennio 2022/2025: il verdetto è atteso nella primavera 2026

Nuova ricca puntata di JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il tema dibattuto dai nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Giorgio Musso è stato l’apertura di un’indagine da parte dell’UEFA per sospetta violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2022/2025. A svelarlo ufficialmente è stato lo stesso club bianconero, nel fascicolo allegato al bilancio 2024/2025 chiuso con un passivo di 58,1 milioni.

Il verdetto è atteso nella primavera 2026, con la Juve che rischia una multa molto salata e – come ha scritto lei stessa nel documento – “possibili restrizioni sportive quali, ad esempio, alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA”.

Questa sarebbe una sanzione pesantissima, più precisamente un blocco del mercato mascherato, dato che impedirebbe a Comolli e soci di inserire nella lista UEFA i nuovi acquisti. In tal caso anche cedere dei giocatori sarebbe controproducente dal punto di vista squisitamente sportivo.

Per Comolli e soci, quindi, si preannunciano mesi durissimi. Intanto il 7 novembre dirà addio Scanavino, con l’ufficialità arrivata nel giorno in cui sono stati presentati i membri del nuovo Cda. Lo stesso Comolli è nella lista di Exor, assente invece Giorgio Chiellini.