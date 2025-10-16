Chivu è già un top. E spunta un retroscena sulla Roma

Primo Roma-Inter per Gasperini e Chivu sulle rispettive panchine. Il retroscena sull’ex Parma

Considero Chivu uno dei migliori allenatori in circolazione. Da calciatore, era uno dei più forti, intelligenti e preparati.

Conosce e parla cinque lingue, ha instaurato un ottimo rapporti con i giocatori che si fidano e si affidano a lui per tutto. Come dico dal primo giorno l’Inter, secondo me, ha fatto benissimo a puntare su di lui, e la conferma definitiva è arrivata da Pio Esposito. È stato Chivu, infatti, ad esporsi in società per la permanenza del giovane attaccante.

Nessun dubbio su Gasperini, ma un giorno a Trigoria…

Nella settimana di Roma-Inter torna poi di moda un retroscena, già raccontato in passato, riguardante proprio il mercato di Chivu. Premesso che il tecnico rumeno è sempre stato nei pensieri dell’Inter e della dirigenza nerazzurra, c’è stato un momento in cui a Trigoria era circolato il nome di Chivu.

Il nome di Ranieri è sempre stato quello di Gasperini, quindi non ci sono mai stati dubbi sulla preferenza del dirigente romano. Ma un giorno qualcuno a Trigoria ha ragionato sul nome di Chivu, su uno che lo stesso Mkhitaryan ha paragonato a Mourinho.