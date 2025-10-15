L’Inter sta già lavorando al grande colpo a zero per il 2026: svelato il nome

Inter già al lavoro in vista del 2026: pronto un altro grande colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti

La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessione di calciomercato. Marotta e Ausilio, in particolare, sono sempre attivi sulle possibili occasioni a parametro zero.

Come raccontato sul canale Youtube di Calciomercato.it, in una nuova puntata di ‘TiAmoCalciomercato’, il nome da tenere d’occhio è quello di Marc Guehi del Crystal Palace. Secondo fonti vicine al difensore interpellate da Calciomercato.it, infatti, non ci sono margini per un rinnovo del contratto col Crystal Palace in scadenza a giugno 2026.

In estate era praticamente tutto fatto per il suo trasferimento al Liverpool, poi il tecnico Glasner ha minacciato le dimissioni facendo saltare tutto. Ora il classe 2000 rappresenta una grande occasione a parametro zero per Juventus e soprattutto Inter. Il club nerazzurro, infatti, è già al lavoro con il suo entourage.

Calciomercato Inter, obiettivo Guehi a parametro zero

Salvo sorprese, Guehi saluterà il Crystal Palace al termine della stagione ed alla naturale scadenza del contratto. L’Inter sta già lavorando per strappare un accordo per la sua firma a parametro zero.

Oltre alla Juventus, però, andrà superata anche la forte concorrenza dei club di Premier League, con il Liverpool in prima fila che potrebbe tornare alla carica in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti sono sul nostro canale Youtube, nella puntata di ‘TiAmoCalciomercato’ con Riccardo Meloni e la nostra direttrice Eleonora Trotta.