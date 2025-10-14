Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto

Foto dell'autore

L’arrivo di Akanji ha relegato il tedesco ai margini: possibile addio nel mercato invernale

L’avventura di Bisseck all’Inter potrebbe chiudersi a gennaio. L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena 157′. L’ex Aarhus potrebbe spingere per andare via in ottica Mondiale: solo giocando con una certa regolarità, infatti, può sperare di essere convocato da Nagelsmann.

Per il classe 2000 potrebbero muoversi di nuovo alcune squadre di Premier, in particolare il Crystal Palace che a giugno saluterà il suo capitano Marc Guehi: come scritto da Calciomercato.it, l’inglese non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza. Su Guehi ci sono pure la stessa Inter e la Juventus, anche se entrambe partono dietro rispetto al Liverpool e alle altre big straniere.

Bisseck in azione
Inter, 30 milioni per Bisseck: sostituto in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.it

Inter, Comuzzo resta nei radar: può essere il dopo Bisseck

Nella finestra invernale, l’Inter potrebbe ‘accontentarsi’ anche di una trentina di milioni per il cartellino di Bisseck, nel mirino anche di club tedeschi. Chi al suo posto? Difficilissimo il Gila della situazione, tanto per fare un nome non a caso, molto meno invece un vecchio obiettivo dei dirigenti interisti.

Il nome lo ha fatto la nostra direttrice Eleonora Trotta a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it: è quello di Comuzzo, con Pioli finito ai margini. La Fiorentina potrebbe dire sì a una proposta anche inferiore ai 30 milioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie