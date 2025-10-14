Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto

L’arrivo di Akanji ha relegato il tedesco ai margini: possibile addio nel mercato invernale

L’avventura di Bisseck all’Inter potrebbe chiudersi a gennaio. L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena 157′. L’ex Aarhus potrebbe spingere per andare via in ottica Mondiale: solo giocando con una certa regolarità, infatti, può sperare di essere convocato da Nagelsmann.

Per il classe 2000 potrebbero muoversi di nuovo alcune squadre di Premier, in particolare il Crystal Palace che a giugno saluterà il suo capitano Marc Guehi: come scritto da Calciomercato.it, l’inglese non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza. Su Guehi ci sono pure la stessa Inter e la Juventus, anche se entrambe partono dietro rispetto al Liverpool e alle altre big straniere.

Inter, Comuzzo resta nei radar: può essere il dopo Bisseck

Nella finestra invernale, l’Inter potrebbe ‘accontentarsi’ anche di una trentina di milioni per il cartellino di Bisseck, nel mirino anche di club tedeschi. Chi al suo posto? Difficilissimo il Gila della situazione, tanto per fare un nome non a caso, molto meno invece un vecchio obiettivo dei dirigenti interisti.

Il nome lo ha fatto la nostra direttrice Eleonora Trotta a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it: è quello di Comuzzo, con Pioli finito ai margini. La Fiorentina potrebbe dire sì a una proposta anche inferiore ai 30 milioni.