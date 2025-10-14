Juve, infortunio Bremer: già bloccato il sostituto, è a Torino

Con Eleonora Trotta e Riccardo Meloni, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative ai bianconeri dopo l’infortunio del brasiliano

L’infortunio pesante di Gleison Bremer ha mischiato nuovamente le carte in casa Juventus. Il possente centrale brasiliano è stato infatti operato stamattina a Lione e dovrà restare ai box per circa due mesi.

Tegola pesante per Tudor come evidenziato dalla nota della stessa società: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Proprio dell’infortunio di Bremer si è parlato oggi a TiAmoCalciomercato.it sul nostro canale YouTube sottolineando il peso dell’assenza del brasiliano e l’emergenza difensiva che ne consegue. Nel corso dell’approfondimento con la direttrice Eleonora Trotta e Riccardo Meloni abbiamo quindi evidenziato la scelta della Juventus di promuovere Pedro Felipe, giovane brasiliano preso in prestito dal Palmeiras nel 2024 e riscattato nel 2025, dalla Next Gen alla prima squadra.

Il calciatore verdeoro aveva già ricevuto una convocazione contro il Milan, è alle prese con un problemino muscolare ed è considerato un prospetto interessante seppur non del tutto pronto per certi palcoscenici. Al netto delle difficoltà Pedro Felipe dovrebbe aggregarsi stabilmente alla prima squadra di Tudor, il tutto in attesa di Bremer e di eventuali rinforzi a gennaio.