Infortunio Bremer e doppio colpo Juve: torna in Italia insieme a Skriniar

Il difensore torna d’attualità negli scenari di mercato per gennaio, ma c’è anche un altro nome: cosa stanno pensando di fare a Torino

Una brutta tegola, per la Juventus, quella del nuovo stop di Bremer. L’intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco terrà fuori il brasiliano per un paio di mesi, ma riapre anche l’interrogativo sulle sue effettive condizioni al rientro. Ecco perché il club bianconero vede necessariamente iniziare a muoversi in vista del mercato di gennaio. Con due rinforzi che tornano nel mirino, tra gli obiettivi di lunga data: parliamo di Skriniar e di Molina.

La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma che lo slovacco e l’argentino sono in cima ai pensieri della dirigenza e di Tudor. L’ex Inter ha l’esperienza giusta per il reparto difensivo, l’addio di Mourinho al Fenerbahce può agevolare il suo ritorno in Italia. Quanto al laterale dell’Atletico Madrid, sarebbe lui la scelta come acquisto da extracomunitario, anche perché in tal modo Kalulu potrebbe tornare in retroguardia in pianta stabile, dopo essere stato spesso utilizzato in fascia ultimamente. Per sviluppi concreti, naturalmente, bisognerà attendere le prossime settimane.

Juventus, la prima soluzione in difesa è Pedro Felipe

Nel frattempo, in attesa della riapertura effettiva del mercato, bisognerà cercare di tamponare in altro modo, visto che le rotazioni si sono ulteriormente ridotte per via del precedente nuovo infortunio di Cabal. Come raccontato da Calciomercato.it, è il momento della promozione in prima squadra di Pedro Felipe.

Il giovane centrale della Next Gen era già stato convocato in prima squadra in precedenza, ma ora entrerà a far parte in pianta stabile del gruppo di Tudor, per avere una alternativa in più a disposizione. Anche per lui, ci sarà da attendere qualche giorno, dato che il calciatore è alle prese con il recupero da un piccolo infortunio. Entro una decina di giorni al massimo, comunque, dovrebbe essere arruolabile.