Icardi torna in Italia: incontro con l’agente, la data dell’annuncio

Mauro Icardi in Serie A, ora non è più un sogno ma una concreta possibilità: nei prossimi giorni gli agenti incontrano il club

L’attaccante argentino potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a distanza di cinque anni e mezzo. Mauro Icardi si lasciò male con l’Inter. Era il capitano, Luciano Spalletti era il suo allenatore, ma in quel caso intervenne la moglie-agente Wanda Nara, che anziché provare a rimarginare i rapporti tra il calciatore, lo spogliatoio e il club, chiuse ad ogni tipo di prospettiva di permanenza. E così, Icardi volò a Parigi. Stipendio più alto, trofei e la bella vita nella capitale francese.

Mauro Icardi può tornare in Serie A
Le vicissitudini interne familiari hanno sicuramente colpito Icardi. Il centravanti argentino è andato al Galatasaray nel pieno della carriera, lasciando i top campionati d’Europa, togliendosi però parecchie soddisfazioni ad Istanbul. Il Gala, però, vorrebbe dominare anche in Europa e ha affiancato a Mauro un altro top player: Victor Osimhen.

Ad oggi il contratto di Icardi è in scadenza al 2026. Ma presto potrebbe dire addio a Istanbul, dopo 3 anni di trionfi e tanti gol: oltre sessanta in tre anni. Secondo i media turchi, addirittura il Torino starebbe puntando sull’ex Inter.

Icardi al Torino: incontro con gli agenti, poi a gennaio l’affondo

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Turchia, il Torino avrebbe messo in programma un incontro con l’entourage di Icardi per capire i margini della trattativa. Infatti, mentre i costi dell’operazione con il Galatasaray potrebbero essere scontati, visto la scadenza del contratto al 2026, il salario del calciatore è piuttosto elevato.

Mauro Icardi
Il Torino non può di certo permettersi 10 milioni di euro per un singolo elemento della rosa. Oltretutto, per far entrare Icardi, dovrà sicuramente cedere uno tra Zapata e Adams, escluso Simeone appena acquistato dal Napoli. Ad ogni modo, l’operazione può concretizzarsi già a gennaio. E Icardi potrebbe ricominciare da quei 121 gol in Serie A tra Sampdoria e Inter. L’obiettivo è scalare la classifica perpetua dei marcatori del campionato. Non è così impossibile arrivare tra i primi 30.

