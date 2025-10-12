UFFICIALE Rabiot, assente all’allenamento: Milan in ansia

Adrien Rabiot salta l’ultimo allenamento della nazionale francese: l’annuncio del ct Deschamps e Milan in ansia

Il centrocampista francese non è presente alla rifinitura serale in vista della gara contro la Francia di domani sera. Adrien Rabiot salta l’allenamento a causa di un colpo preso al polpaccio. Non sembra essere nulla di grave, ma lo staff medico della nazionale per evitare rischi maggiori ha preferito preservarlo.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Deschamps, che in conferenza stampa ha parlato di un “colpo al polpaccio”. Il tecnico ha anche sottolineato che va dato solo tempo per recuperare.

Rabiot potrebbe saltare Islanda-Francia per precauzione. Il match è valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, con la squadra transalpina già pronta a festeggiare il pass diretto per i Mondiali americani del prossimo anno. L’assenza di Rabiot, per quanto importante, non intaccherà di certo i piani di ct Deschamps che può contare su una vasta scelta.

Il Milan attende Rabiot, infortunato in Nazionale

Terminato l’incontro a Reykjavík, ci sarà il ritorno in Italia. Rabiot sarà valutato dall’attento staff sanitario rossonero. Trattandosi di un colpo, potrebbe già recuperare per domenica, quando a San Siro ci sarà il match contro la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola attendono ancora una prima vittoria in campionato.

Rabiot ha già giocato 70 minuti contro l’Azerbaijan, riuscendo a centrare anche il gol poco prima della sostituzione. Il centrocampista del Milan è uscito dopo i festeggiamenti per fare spazio a Camavinga, con un risultato che già dava una certa sicurezza a tutta la squadra. Poco più tardi è arrivato anche il 3-0 definitivo dell’ex Udinese Thauvin.