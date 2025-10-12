Playoff Mondiali, niente Svezia: ecco l’avversaria dell’Italia

L’Italia di Gennaro Gattuso ha raccolto ieri sera in Estonia un altro successo molto importante per sperare nella qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri mancano all’appuntamento ormai dal 2014, anno dell’ultima edizione disputata.

Col cambio di allenatore da Spalletti a Gattuso la Nazionale ha fatto registrare un cambio di passo e atteggiamento, ma il percorso resta estremamente in salita. Vincendo 5-0 con Israele la Norvegia, che fa registrare anche una differenza reti di +26, ha blindato il primo posto nel girone, ragion per cui gli azzurri dovranno con ogni probabilità sperare nei playoff per strappare un pass in vista della prossima Coppa del Mondo.

Per confermare la seconda piazza che varrebbe gli spareggi sarà decisiva la sfida contro Israele, che all’andata fu battuta con un pirotecnico 5-4. Con un successo la compagine allenata da Gattuso sarebbe matematicamente seconda per poi proiettarsi sul prossimo futuro da cui passerebbe l’approdo o meno ai Mondiali del prossimo anno.

L’intera Italia del calcio spera di poter rivedere gli azzurri alla rassegna planetaria, provando a mettersi alle spalle gli ultimi anni di delusioni ed insuccessi.

Italia verso i playoff: scelto l’avversario degli azzurri

“Martedì ci giochiamo tanto perché vincendo potremo mettere Israele fuori dai giochi e preparare bene il playoff che dovremo fare”. Così ha parlato Gattuso ieri sera dopo il successo sull’Estonia, iniziando già a proiettarsi sulle prossime tappe.

“Bisogna recuperare bene perché la storia dice alla seconda partita facciamo fatica. Ringrazio i ragazzi per l’impegno e la voglia, stiamo proseguendo sulla strada di quello che vedo durante la settimana – prosegue alla ‘Rai’ -. L’importante è creare, poi ci sta che si possano sbagliare gol o rigori”.

Gattuso è quindi settato sul futuro, così come i tifosi che pregustano già i Playoff anche attraverso il nostro sondaggio:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨#Italia verso i playoff, verosimilmente da testa di serie: in semifinale giocherebbe in casa contro una ripescata della #NationsLeague. Chi preferireste incontrare?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 12, 2025

Su X abbiamo chiesto ai nostri followers chi preferirebbero incontrare ai playoff. Col 33,3% delle preferenze ha vinto l’opzione riguardante una tra Galles e Macedonia, con quest’ultima che pure rievoca ricordi poco felici. 28,6% per la Romania, mentre chiudono il quadro l’Irlanda del Nord e un’altra vecchia conoscenza infelice come la Svezia.