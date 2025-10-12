Juve, il doppio colpo a zero se resta Tudor: 62 anni in due – Calciomercato.it

Un terzino già allenato dal croato e una vecchia conoscenza della nostra Serie A

Sulla conferma o meno di alcun allenatore val la pena mettere la mano sul fuoco, troppo alto il rischio di bruciarsela. È una categoria da sempre appesa a un filo: oggi fenomeno, domani un incapace. Sempre e comunque il primo a pagare caro quando le cose vanno storte.

Dal generale al particolare ‘caso’ di Igor Tudor, finito sulla graticola per via dei cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions: sono già partite le scommesse sul suo esonero entro Natale, c’è chi è sicuro che non mangerà il panettone. La fiducia del club nei suoi confronti, perlomeno allo stato attuale, sembra però intatta.

L’obiettivo minimo, ma per noi anche massimo di questa Juventus è la qualificazione alla prossima Champions. Se, come l’anno scorso, il croato dovesse raggiungerlo… Be’, perché non continuare con lui? Del resto le grandi squadre si costruiscono col tempo, dando continuità al progetto tecnico. Per tornare a certi livelli, i bianconeri vanno ricostruiti mattone dopo mattone, e il tecnico di Spalato può crescere di pari passo con la squadra.

Gennaio o giugno, Clauss resta nei radar

Cominciando un po’ a immaginarci la Juve che verrà, quella che potrebbe essere ancora con Tudor in panchina, ecco che si possono tirare fuori, o meglio rilanciare due nomi che sicuramente avrebbero l’approvazione dell’ex Udinese, Verona e Lazio. Due prendili a costo zero, essendo in scadenza di contratto a giugno del 2026. Il primo è Clauss del Nizza.

Comolli ha provato a regalarglielo nell’ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo. È stato fatto un tentativo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il club transalpino ha detto no e avrebbe aperto solo per un titolo definitivo oppure con l’inserimento di un obbligo di acquisto. Il discorso, però, potrebbe riaprirsi nei mesi che verranno, forse già per la prossima finestra di gennaio visto che un altro terzino destro non è poi stato preso. E che con il 33enne, già allenato da Tudor nella sua esperienza al Marsiglia, un accordo di massima esiste già.

Da Clauss a Kessie, doppio colpo a zero per la Juve ancora di Tudor

Se non a gennaio, Clauss potrebbe vestirsi di bianconero a partire di luglio 2026. Ammesso che Tudor resti… Medesimo discorso può valere per Franck Kessie, l’altro profilo perfetto per il calcio del croato e per un centrocampo bianconero non del tutto all’altezza delle ambizioni.

29 il prossimo 19 dicembre, l’ex Milan in scadenza con l’Al-Ahli sarebbe voluto tornare in Italia l’estate passata, ma non è stato possibile soprattutto a causa del suo maxi ingaggio arabo: 15-16 milioni netti. Per rigiocare in Serie A, più in generale di nuovo in Europa dovrebbe ‘accontentarsi’ della metà, o anche di qualcosa in meno. Se lo farebbe per la vestire la maglia della Juve? Anche in questo caso sarebbe troppo rischioso mettere la mano sul fuoco…