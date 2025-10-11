Si tirano fuori dalla corsa a Maignan: che assist alla Juventus

Il portiere francese, in scadenza di contratto, ad oggi è lontano dal rinnovo con il Milan: le ultime sul suo futuro

Decisivo e salvifico contro la Juventus, Mike Maignan è tornato ai suoi standard in questo avvio di stagione sotto la gestione Allegri.

Difesa bunker dopo il ritorno del tecnico toscano al Milan, con il portiere francese tra gli artefici dell’ottima partenza in campionato del ‘Diavolo’. Maignan è stato eletto come migliore in campo nel big match dell’Allianz Stadium e ha compiuto un autentico miracolo su Gatti.

L’intervento a inizio ripresa sul difensore della Juve vale praticamente un gol, con il Milan che successivamente ha sprecato diverse occasioni per portare a casa i tre punti. Prima con il rigore fallito da Pulisic, successivamente con le due chance dilapidate da Leao.

Calciomercato Milan, niente Chelsea per Maignan: sorride la Juve

Maignan è tornato quindi a essere un baluardo dello scacchiere del Milan, dopo gli alti e basso della scorsa stagione. A preoccupare i rossoneri sul conto dell’ex Lille è però il futuro, con le parti lontane al momento dal rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno.

L’accordo ad oggi appare complicato, con il nazionale transalpino destinato in questo modo a lasciare Milanello a fine stagione. Diversi i club che hanno messo gli occhi sull’allettante situazione di Maignan, tra cui in Italia spicca la Juventus. Ma occhio in primis sempre alla Premier League, dove fino a poco tempo fa spiccava soprattutto il Chelsea. I ‘Blues’ pensavano a un affondo già la scorsa estate, prima però di desistere e dare fiducia a Robert Sanchez. E lo scenario non sembra cambiato: secondo il ‘Daily Mirror’ il club londinese avrebbe intenzione di puntare sul portiere spagnolo anche in futuro.

Per Maignan si chiuderebbe così un possibile trasferimento al Chelsea, favorendo in questo caso un’eventuale offensiva della Juve la prossima estate. Pe rimpiazzare invece il francese, il Milan negli ultimi tempi ha sondato soprattutto le piste Suzuki e Caprile, con quest’ultimo finito nei radar anche dei cugini dell’Inter.