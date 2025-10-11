Serie A allertata, Mancini può tornare subito: l’annuncio è inequivocabile

L’ex ct della Nazionale rivela il desiderio di tornare in azzurro e vincere il Mondiale, ma ora soprattutto di rientrare in panchina

Roberto Mancini torna a parlare. E come spesso accade non è mai banale, anzi rivela pensieri interessanti, per certi versi a sorpresa per come li ha confermati. Perché il suo desiderio di tornare in Nazionale ve lo avevamo già anticipato nelle ore dell’esonero di Spalletti, l’ex ct lo ha esternato senza fronzoli durante il Festival dello Sport in corso a Trento. E di conseguenza esprime pure la volontà di tornare in panchina.

“Era difficile ma anche facile accettare l’incarico di allenare la Nazionale. Quella con l’Italia è stata l’esperienza più bella e più importante. Siamo riusciti a fare un qualcosa di impossibile e impensabile, ma sempre con merito. Ci sentivamo Invincibili? Sì, perché poi subentra qualcosa di importante. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere – dice Mancini riferendosi alla vittoria dell’Europeo -. Speravo di vincere anche il Mondiale oltre all’Europeo e di poter essere il dopo Spalletti. Il sogno Mondiale resta sempre. L’addio? Ci sono state un po’ di parole, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato meglio chiarire, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate. Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile”.

Mancini non vede l’ora di tornare: “Mi manca allenare, anche in corsa. Alla Samp chiuderò la carriera”

Limpido, a cuore aperto Roberto Mancini, che è fermo dalla fine dell’avventura con l‘Arabia Saudita. Nel mezzo l’intervento nella Sampdoria, che sta vivendo il momento peggiore della sua storia. E nel futuro cosa c’è? “Mi manca il campo, vivere quell’ambiente. Vorrei tornare ad allenare, ma le proposte che avevo non mi davano stimoli adeguati. Vorrei chiudere la carriera da allenatore alla Sampdoria, sarà l’ultima cosa che farò. Entrare in corsa? L’ho fatto a Manchester, all’Inter. Se cambi l’allenatore, vuol dire che le cose non vanno, quindi devi trovare delle soluzioni. Se la cosa ti stimola le trovi, le soluzioni”.

Mancini quindi manda un messaggio ai naviganti, considerando che qualche panchina in bilico c’è. Dal Torino alla Fiorentina, con la Juventus idea che ronza da un bel po’ di tempo. Ma per ora lontana. Pure alla Lazio la situazione non è delle più semplici, ma se Sarri per qualche motivo deciderà di lasciare (e non il contrario) può essere un’opzione. Un pensiero, poi, non può mai non andare a Vialli e Mihajlovic: “Capita a tutti prima o poi, ma quando capita a persone così, che pensi siano immortali… Ogni tanto pensi che Luca sia ancora lì, a Londra. Ci sono persone che restano per sempre nel cuore, e capita di chiedersi se si sarebbe potuto fare qualcosa di più per loro. Io non ho nemmeno una parte della forza che hanno avuto loro. Eppure, anche attraverso il dolore, la mia fede non è mai venuta meno“.