Inter, Zielinski e l’annuncio in diretta: “La situazione non cambierà” | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il pensiero del giornalista polacco Maciej Siemiatkowski a TIAMOCALCIOMERCATO

Decisivo con la sua Polonia, ancora un’incognita con l’Inter. Piotr Zielinski è alle prese con un’altra stagione piena di domande e interrogativi. Il suo alto ingaggio ha impedito al club nerazzurro di trovare una sistemazione in estate ma è chiaro, da quanto trapela, che il suo futuro rimarrà un tema molto discusso in vista delle prossime finestre di mercato.

Zielinski e le difficoltà all'Inter
Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.it

Chivu, di fatto, non lo considera uno dei centrocampisti da far ruotare e, nell’ultimo periodo, non lo ha praticamente mai utilizzato. Nonostante gli impegni anche europei, la versatilità dell’ex centrocampista del Napoli non è stata presa in considerazione. Per conoscere, quindi, il Zielinski-pensiero abbiamo parlato con un giornalista polacco che lo conosce molto bene, ovvero Maciej Siemiatkowski di ‘Wirtualna Polska’.

Inter-Zielinski: il pensiero del giornalista sul centrocampista polacco

Piotr ha un talento incredibile, ma non è vero leader – le sue parole a TIAMOCALCIOMERCATO – Non può vincere una partita da solo. Ha dei mezzi molto importanti, come il tiro e il gol. Potrebbe giocare di più ma la realtà è dura: non credo che giocherà con continuità anche se spero che riconquisterà la fiducia dell’allenatore“.

