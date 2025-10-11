Inter, Zielinski e l’annuncio in diretta: “La situazione non cambierà” | ESCLUSIVO

Il pensiero del giornalista polacco Maciej Siemiatkowski a TIAMOCALCIOMERCATO

Decisivo con la sua Polonia, ancora un’incognita con l’Inter. Piotr Zielinski è alle prese con un’altra stagione piena di domande e interrogativi. Il suo alto ingaggio ha impedito al club nerazzurro di trovare una sistemazione in estate ma è chiaro, da quanto trapela, che il suo futuro rimarrà un tema molto discusso in vista delle prossime finestre di mercato.

Chivu, di fatto, non lo considera uno dei centrocampisti da far ruotare e, nell’ultimo periodo, non lo ha praticamente mai utilizzato. Nonostante gli impegni anche europei, la versatilità dell’ex centrocampista del Napoli non è stata presa in considerazione. Per conoscere, quindi, il Zielinski-pensiero abbiamo parlato con un giornalista polacco che lo conosce molto bene, ovvero Maciej Siemiatkowski di ‘Wirtualna Polska’.

Inter-Zielinski: il pensiero del giornalista sul centrocampista polacco

❌ ZIELINSKI VIA DALL’INTER? 🚨 @m_siemiatkowski, giornalista di ‘Wirtualna Polska’, fa il punto sul centrocampista polacco fra campo e futuro. #Zielinski merita più spazio nell’#Inter di #Chivu❓ pic.twitter.com/opCEodvapQ — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 10, 2025

“Piotr ha un talento incredibile, ma non è vero leader – le sue parole a TIAMOCALCIOMERCATO – Non può vincere una partita da solo. Ha dei mezzi molto importanti, come il tiro e il gol. Potrebbe giocare di più ma la realtà è dura: non credo che giocherà con continuità anche se spero che riconquisterà la fiducia dell’allenatore“.