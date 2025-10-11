DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 11 ottobre: le scelte di Gattuso

Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
L’Italia non può sbagliare questa sera in Estonia, in attesa della sfida decisiva di martedì a Udine contro Israele. Gattuso vuole blindare il secondo posto nel girone e spera in un passo falso della capolista Norvegia.
Il Ct azzurro pensa al 4-2-4 con la coppia Kean-Retegui al centro dell’attacco, supportati sull’esterno da Raspadori e Orsolini. Intanto sorride l’Under 21: poker degli Azzurrini di Baldini alla Svezia nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.
Inter, le ultime sul recupero di Thuram
Non è ancora detta l’ultima parola su Marcus Thuram, in vista del big match dell’Inter alla ripresa del campionato contro la Roma. Recupero difficile per la sfida dell’Olimpico, ma non impossibile: sarà decisivo il test a metà della prossima settimana per capire lo stato del recupero dell’attaccante francese. Chivu vorrebbe portarlo almeno in panchina, in caso di forfait rientro tra i convocati con l’Union St. Gilloise in Champions o nell’altra partitissima di campionato con il Napoli.
Italia, le scelte di Gattuso contro l'Estonia
Le possibili scelte del Ct Gattuso per il match dell’Italia contro l’Estonia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Orsolini, Kean, Retegui, Raspadori.