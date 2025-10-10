Juventus, Ottolini cambia il mercato: Comolli piazza una mossa a sorpresa

A Torino, si avvicina l’arrivo dell’attuale ds del Genoa: i dietro le quinte e l’impostazione inattesa data dal dirigente bianconero

Uno dei temi più interessanti del momento è quanto sta accadendo in casa Juventus, con il cerchio che si stringe per il nuovo ds. La candidatura forte è quella di Marco Ottolini, profilo che abbiamo già descritto in questi giorni su Calciomercato.it. E sul quale abbiamo ulteriormente approfondito, nella rubrica su ‘Ti Amo Calciomercato’.

In onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con i nostri Riccardo Meloni e Carlo Roscito, abbiamo parlato nuovamente dell’argomento, provando a tracciare i contorni della sua eventuale avventura torinese. Ottolini è un ds che va a caccia di giocatori giovani e da scoprire, ma non si preclude anche colpi relativi a calciatori già affermati. Non un ‘frontman’, a cui interessi apparire, ma un profilo che lavora dietro le quinte, alla Massara o alla Paratici in prima maniera.

Alla Juventus serve in effetti un tipo di ds alla Ottolini, visto l’impatto e gli stravolgimenti che sta portando Comolli nel modello. Saranno entrambi a gestire le trattative, il compito di ricerca spetterà a Ottolini. Sorprende, per certi versi, che in pole ci sia lui, ma è evidentemente un segnale di apertura di Comolli alla particolarità del contesto italiano, più che rivolgersi a un profilo dirigenziale straniero.

Juventus, i volti nuovi per il futuro: c’è già la sfida a Napoli e Inter, si parte da Frendrup e non solo

Possiamo aspettarci un mix, per la Juve che verrà, di calciatori emergenti o in rampa di lancio e di altri sulla cresta dell’onda da più tempo. Inevitabile pensare alle sue ‘scoperte’ in quel di Genova.

Si possono ipotizzare duelli di mercato con Napoli e Inter, per alcuni pallini che potrebbe voler portare con sé a Torino, dopo averli lanciato in rossoblù. Anche in un inizio di stagione complicato per la squadra di Vieira, giocatori come Frendrup, Norton-Cuffy e Vasquez stanno facendo molto bene. Da loro si potrebbe partire, per la prossima finestra di trasferimenti.