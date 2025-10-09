Juventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta

La Juve si muove sul mercato, presto arriverà il nuovo Direttore sportivo: tre profili per rinforzare la squadra di Tudor

Avvio di stagione altalenante per la Juventus, che non trova la vittoria ormai dal 13 settembre nel Derby d’Italia vinto in modo rocambolesco contro l’Inter.

Dopo le 3 vittorie consecutive in Serie A, nelle successive gare sono arrivati cinque pareggio consecutivi tra campionato e Champions League. L’ultimo nel big match contro il Milan all’Allianz Stadium, con Tudor salvato dagli errori di Pulisic e Leao.

Ghigliottina della critica puntata contro l’allenatore bianconero, che comunque ha riscosso la fiducia della società. Al momento Tudor non rischia, anche se Elkann e Comolli si aspettano un’inversione di tendenza alla ripresa dopo la sosta dove la Juve è attesa da tre trasferte delicate contro Como, Real Madrid e Lazio.

Juventus, Ottolini in pole come nuovo Direttore sportivo

La Juventus non ha ancora una sua identità e anche i risultati stentano ad arrivare. La società perciò si aspetta subito dei segnali da parte della squadra, con Igor Tudor evidentemente sotto esame nel prossimo ciclo di partite.

Intanto, sono attese delle novità nella prossima assemblea dei soci e l’elezione del nuovo CDA bianconero, dove potrebbe entrare Giorgio Chiellini e con l’attuale Dg Comolli che prenderebbe il posto di Scanavino come Amministratore delegato. Inoltre, presto il dirigente francese svelerà il nome del nuovo Direttore sportivo per completare l’area tecnica della Juve. In pole è balzato Marco Ottolini, attuale Ds del Genoa e che quindi potrebbe tornare alla Continassa dopo l’esperienza dal 2018 al 2022 dove aveva assunto diverse mansioni.

Calciomercato Juve: occhi su Norton-Cuffy, Vasquez e Frendrup con Ottolini Ds

L’attuale uomo mercato dei ‘Grifoni’ ha un contratto fino al prossimo giugno sotto la Lanterna e in vista di un suo ritorno a Torino potrebbe segnalare tre profili a Comolli.

Una prima pista porta a Norton-Cuffy (seguito anche dal Napoli di Conte) per la finestra di gennaio, con la Juventus alla ricerca di un esterno destro per la rosa di Tudor. All’inglese ex Arsenal si aggiungerebbe inoltre – con vista però più per l’estate – Johan Vasquez, baluardo della difesa del Genoa e già in passato monitorato dalla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ insieme a Frendrup. Anche il centrocampista danese, insieme al difensore messicano accostato all’Inter nell’ultimo mercato, potrebbe essere una pista da seguire in caso di sbarco di Ottolini sotto la Mole.