DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 9 ottobre

Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Pausa delle nazionali, con l’Italia di Gennaro Gattuso attesa da due sfide decisive contro Estonia e Israele nella corsa la prossimo Mondiale.

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Ct azzurro pensa a una Nazionale a trazione anteriore per la sfida di Tallinn: Kean e Retegui davanti, con Raspadori e l’esordiente Cambiaghi sulle fasce a centrocampo. Intanto in Serie A, c’è l’attuale Ds del Genoa Ottolini in pole per ricoprire il ruolo di uomo mercato della Juventus.

LIVE

Argentina e Boca in lutto: è morto Miguel Angel Russo

Calcio argentino e mondiale in lutto: si è spento all’età di 69 anni dopo una lunga malattia Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors.

