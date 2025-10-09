Solet e il blitz dell’Inter: “Ecco quanto chiede l’Udinese”

I dettagli a TI AMO CALCIOMERCATO: “Il francese è da grande squadra, ma ha un solo difetto”

“Il clima a Udine è tesissimo per Italia-Israele. Il Presidente della Regione sarà allo stadio e promette gravi provvedimenti in caso di scontri”. Lo ha detto Monica Tosolini a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, in merito all’attesissima sfida tra Italia e Israele in programma martedì 14 ottobre al ‘Bluenergy Stadium’.

“Il Sindaco è invece dal lato opposto: non sarà presente, ma sarà ad una veglia di preghiera per il popolo palestinese – ha aggiunto la giornalista di ‘Udineseblog’ – A livello di tifoseria anche c’è parecchia tensione. In quella stessa giornata ci sarà un corteo che partirà dal centro della città e per il quale è prevista un’adesione di circa 10mila persone.

La tensione è alta, tanto che ieri c’è stata una riunione in prefettura: è stato chiamato in causa anche l’esercito e delle situazioni anti-drone. Un anno fa c’erano anche i cecchini posizionati sopra lo stadio. Nessuno, al momento, è sicuro e tranquillo nonostante gli inviti ad un clima più disteso. Sappiamo anche l’importanza, dal punto di vista calcistico, di questa partita per l’Italia per tentare di accedere ai mondiali”.

Con Monica Tosolini abbiamo ovviamente parlato pure dell’Udinese, che è andata in calando dopo la bella vittoria in casa dell’Inter: “Ha deluso soprattutto per la sconfitta a Sassuolo, non è stata proprio digerita benissimo. La partita col Cagliari ha visto una squadra più propositiva, ma con tante occasioni sciupate”.

“Solet? Inter tornata a farsi sotto negli ultimi giorni di mercato. Lui ha un solo difetto”

A proposito di Udinese, il nome di Solet resta quello più caldo anche in chiave mercato: “È un giocatore imponente sotto tutti i punti di vista, ha un solo difetto: è talmente sicuro di sé che a volte fa degli errori incredibili per un giocatore di Serie A”.

“Solet è un giocatore da grande squadra, negli ultimi giorni dello scorso mercato l’Inter è tornata a farsi sotto – ha svelato Monica Tosolini – C’è però l’impressione che forse già a gennaio lui potrebbe andare in un top club. L’Udinese vorrebbe 30 milioni per il cartellino. Su Zaniolo? Sembra assolutamente deciso a sfruttare la chance Udinese che lui stesso sa che può essere l’ultima della sua carriera. Nani stesso ha detto: ‘Se fa una cavolata gli do una capocciata…'”.