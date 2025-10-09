Juventus, emergenza centrocampo: uno svincolato subito per Tudor

Urge un rinforzo in mediana: Comolli lavora per gennaio, ma ci sono anche un paio di opzioni tra i calciatori senza contratto

Quello estivo, per la Juventus, è stato un mercato incompleto. Il nuovo direttore generale Comolli ha dovuto usare gran parte del budget a disposizione per riscattare i vari Di Gregorio, Kalulu, Kelly e Conceicao che il suo predecessore Giuntoli aveva preso in prestito. E così Tudor si è ritrovato con appena quattro volti nuovi: Joao Mario – nello scambio con Alberto Costa – David, Openda e Zhegrova.

Tre su quattro sono attaccanti. Per molti il reparto offensivo della Juve è il più forte della Serie A, il problema è che sono rimaste delle lacune sia in difesa che, soprattutto, in mediana. In attesa del ritorno di Miretti dall’infortunio, che però non può di certo essere il salvatore della patria, il centrocampo si sta reggendo sulle prestazioni di Locatelli e Thuram. Male hanno fatto invece Koopmeiners e McKennie, mentre il giovane Adzic è ancora un po’ acerbo.

Calciomercato Juve, da Romeu al ritorno di Pjanic: ipotesi svincolati

Comolli è già al lavoro in vista del mercato di gennaio, ma c’è chi pensa che tra tre mesi la stagione potrebbe essere già stata compromessa. E allora perché non ricorrere ad uno svincolato da mettere a disposizione di Tudor? Certamente non potrebbe giocare in Champions League, ma potrebbe far rifiatare i titolari in Serie A. Diverse le suggestioni tra i calciatori attualmente senza contratto.

La prima risponde al nome di Oriel Romeu: dopo una grande annata al Girona, lo spagnolo classe 1991 non è riuscito a ripetersi la scorsa stagione al Barcellona. Attenzione anche all’inglese Oxlade-Chamberlain: una carriera trascorsa tra Arsenal e Liverpool prima dell’avventura negativa in Turchia col Besiktas. Qualche tifoso sogna e rimpiange Miralem Pjanic, la cui ultima apparizione è in Russia con il Cska Mosca.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio, invece, si punta a non spendere molto. Quindi l’idea è di andare su un calciatore scontento come Mainoo del Manchester United, oppure su chi è in scadenza a giugno e ha voglia di tornare in Italia come Kessie e Milinkovic-Savic, ora in Arabia Saudita. Infine c’è una pista legata al possibile nuovo Ds Ottolini: quel Frendrup del Genoa che ha voglia di fare il salto di qualità.