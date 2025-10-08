Napoli, disastro infortuni: altri due titolari KO e saltano 2 big match

Piove sul bagnato in casa Napoli, con altri due titolarissimi di Antonio Conte che vanno KO per infortunio e rischiano di saltare la gara contro l’Inter

Il Napoli perde anche Lobotka e Politano, entrambi reduci da un infortunio accusato durante la partita contro il Genoa al Maradona. I calciatori sarebbero dovuti andare in ritiro con le loro Nazionali, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano, invece, si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro. E per entrambi è previsto circa un mese di stop: salteranno il rientro contro il Torino, la terza partita di Champions League contro il PSV, il big match contro l’Inter, l’infrasettimanale contro il Lecce e a rischio anche la decima giornata contro il Como.

Il Napoli ha ancora out Rrahmani, infortunatosi durante la sosta di settembre con il suo Kosovo. Il difensore non ha ancora recuperato dagli acciacchi muscolari e mette nel mirino la sfida contro l’Inter. Le migliori previsioni vedono un suo rientro già per la Champions League contro ad Eindhoven contro il PSV. In questa sosta di ottobre, Conte tenta di recuperare Alessandro Buongiorno, magari già in vista del 18 ottobre contro il Torino. Nelle scorse ore si è infortunato anche Milinkovic-Savic, costretto a rinunciare alla chiamata in Nazionale. Potrebbe tornare a disposizione, proprio come per Buongiorno, contro la sua ex.

Napoli, problema infortuni: la sosta per recuperare i titolari

A partire dalla metà di agosto, il Napoli è caduto nella trappola degli infortuni. Per Antonio Conte, considerando il numero elevate di partite e i pochi allenamenti programmati durante la settimana – a causa degli impegni di gara – l’infortunio muscolare è una conseguenza.

Il primo ad alzare bandiera bianca per un problema serio è stato Romelu Lukaku, ma il suo infortunio non è paragonabile a quello dei suoi altri compagni. Nel frattempo, il belga sta tentando la via del recupero senza operazione e tenta di tornare a disposizione già entro dicembre. Obiettivo possibile, ma profondamente ottimista. Nel mezzo ci sono stati vari problemi di affaticamento (come Neres o Olivera), poi lesioni come Buongiorno, Rrahmani, Lobotka e per ultimo Politano.

In questa sosta di ottobre dedicata agli impegni in Nazionale, mister Conte spera innanzitutto di non perdere altri giocatori. E spera di riabilitare i due centrali titolari, fondamentali per mantenere la porta inviolata. Un obiettivo che il Napoli vuole raggiungere nuovamente il prima possibile. In questi giorni si penserà anche ad un nuovo modulo: senza Politano, si potrebbe ritornare al 4-3-3 con Noa Lang e Neres impiegati sin dal primo minuto.