Stop Rrahmani, comunicato UFFICIALE e tempi di recupero dall’infortunio

Il Napoli perde il difensore centrale per le prossime sfide di campionato e Champions League

La prima sosta della nuova stagione sta per chiudersi con brutte notizie in casa Napoli. Dopo il KO di Lukaku al termine del ritiro estivo, l’infermeria azzurra conta anche il centrale di difesa kosovaro, reduce dalla gara contro la Svizzera in cui ha accusato problemi muscolari.

Rientrato dagli impegni con il suo Kosovo, Amir Rrahmani si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il difensore del Napoli salterà la trasferta di Firenze contro la Fiorentina e anche la prima trasferta di Champions League contro il Manchester City. In forte dubbio anche la gara contro il Pisa. Tentativo per riaverlo contro il Milan alla quinta giornata, prima della seconda gara di Champions contro lo Sporting Lisbona. Resterà dalle due alle tre settimane indisponibile.

Napoli, infortunio per Rrahmani: chi gioca al suo posto

Al suo posto il Napoli schiererà sin da subito Beukema, il sostituto di Rrahmani secondo le gerarchie di Antonio Conte. Al fianco dell’olandese, ci sarà Buongiorno. Coppia inedita per le prossime partite degli azzurri. Juan Jesus resterà in panchina, pronto a subentrare o a giocare dall’inizio in caso di alternanza. Il mister può contare anche su Marianucci.

Fortunatamente l’infortunio di Rrahmani non è di grave entità e riuscirà presto a recuperare le condizioni. Secondo quanto comunicato dalla società, il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Seguirà la gara contro la Svezia da Napoli e farà sentire il suo appoggio da capitano a distanza. Il Kosovo ha iniziato male le qualificazioni, ma ha tutte le carte in regola per rientrare nel giro e centrare addirittura il pass diretto. In alternativa, il secondo posto del girone garantirà i playoff.

Rientrato anche Elmas a Napoli. Conte attende i restanti giocatori. E c’è una buona notizia. Torna prima Olivera che, ammonito durante la sfida contro il Perù, salterà l’ultimo impegno con il suo Uruguay per diffida. Sarà subito a disposizione per la trasferta contro la Fiorentina. I dubbi in vista della gara contro la viola restano soprattutto per l’attacco. Per la prima volta ci sarà il ballottaggio Hojlund-Lucca.