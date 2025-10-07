Inter, giocatori stregati da Chivu. E che retroscena su Keita

I calciatori della squadra nerazzurra sono letteralmente affascinati dal carisma e dalle qualità del tecnico rumeno

Cristian Chivu ha conquistato in brevissimo tempo lo spogliatoio dell’Inter. Lo ha detto Acerbi, lo ha confermato Dimarco: il suo carisma si è percepito subito, fin dal primo allenamento. Un allenatore, Chivu, bravissimo con i campioni e con i giovani: in grado di rigenerare Calhanoglu e di impiegare più giocatori rispetto alla gestione Inzaghi.

La vocazione della squadra è cambiata, gli allenamenti sono più intensi e i giorni di riposo diminuiti durante la sosta. Ma nessuna vera rivoluzione: l’intelligenza di Chivu sta proprio nella gestione delle novità. Non ha ripetuto quindi gli errori di Benitez, che con la sua gestione ha provato a cancellare Mourinho. Ha portato avanti le sue idee e i suoi metodi, senza stravolgere troppo: come raccontato da Capello: “Non ha fatto bulldozer”.

Capello non ha dubbi su Chivu

Con l’occasione, siamo tornati sul retroscena raccontato ieri. Quale? A Parma, Keita ha interrotto il Ramadan pur di lavorare con l’allenatore romeno e dare il proprio contributo alla formazione ducale, all’epoca impegnata nella lotta per non retrocedere.