Non solo Bremer, altro sgarbo dalla Premier per la Juve: addio con lo sconto

Quante insidie per la Juventus dalle big inglesi: nuovo assalto che potrebbe cambiare i piani della dirigenza bianconera

Pericolo dalla Premier League per la Juventus. Le big del campionato inglese avrebbero messo gli occhi su Bremer e la prossima estate potrebbero con decisione tentare l’assalto al muro bianconero.

Chelsea, Manchester City, United, Arsenal e Liverpool tra le altre sarebbero interessate al centrale brasiliano, che in estate è rientrato in campo dopo il lungo stop per la lesione al legamento crociato del ginocchio. Bremer è un alfiere fondamentale per la Juve di Tudor, che proverà a recuperarlo per la partitissima di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan.

L’ex Torino resta in dubbio dopo un colpo ricevuto sempre al ginocchio contro l’Atalanta e ha già saltato la sfida europea contro il Villarreal, con la beffa per la ‘Vecchia Signora’ al 90’ del pareggio firmato dall’ex Renato Veiga.

Calciomercato Juventus, pericolo per Molina: il City e Guardiola fanno sul serio

Bremer tiene in ansia la Juve tra campo e mercato, con il brasiliano che al momento rimane fuori dalla lista dei convocati di Ancelotti nella Seleçao. Inoltre come dicevamo occhio all’assalto dalla Premier, con le grandi d’Inghilterra pronte a mettere sul piatto la clausola da oltre 60 milioni di euro che le parti hanno inserito nell’ultimo rinnovo dello scorso anno.

Intanto da Oltremanica c’è da fronteggiare anche l’inserimento concreto del Manchester City per Nahuel Molina. Pep Guardiola avrebbe individuato nell’argentino il rinforzo giusto sulle corsie esterne e come riporta ‘TeamTalk’ già a gennaio potrebbe sferrare l’offensiva per portarlo nelle fila dei ‘Citizens’. L’ex Udinese è stato a più riprese accostato alla Juve in estate e rimane in orbita bianconera per le prossime finestre di mercato.

Il City però sembra fare sul serio per Molina, che al momento sta trovando poco spazio nell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Inoltre, con il contratto in scadenza nel 2027, il nazionale albiceleste potrebbe liberarsi a un prezzo vantaggioso (rispetto ai 25 milioni circa che i madrileni chiedevano a luglio) già nella finestra invernale.