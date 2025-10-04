Atalanta
Allarme Juventus, top club su Bremer: “Pronto a pagare la clausola”

Le ultime sul futuro del difensore brasiliano, legato ai bianconeri fino a giugno 2029

Non c’è alcun dubbio, Gleison Bremer è il miglior difensore del campionato di Serie A. Nonché uno dei più forti a livello internazionale. È piuttosto normale, quindi, che sulle sue tracce vi siano i principali club d’Europa. Compreso il principale in assoluto: il Real Madrid.

Stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, precisamente di ‘Defensa Central’ che si occupa a 360° delle ‘Merengues’, il futuro del centrale della Juventus non sarà in maglia ‘Merengues’. Questo perché il presidente Florentino Perez non sembra affatto intenzionato a sborsare i 60/70 milioni della clausola risolutiva, valida dall’estate scorsa e inserita nel nuovo contratto del brasiliano (scade nel 2028) ufficializzato nell’agosto 2024.

Per rinnovare il reparto arretrato, il Real Madrid dovrebbe puntare dritto su profili più giovani e meno impegnativi lato cartellini. Oppure su qualche possibile svincolato di lusso, vedi Upamecano in scadenza col Bayern Monaco e nel mirino dell’Inter.

Juve, ‘pericolo’ Premier per Bremer: la clausola non spaventa

L’uscita di scena del Real Madrid, tuttavia, non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri. Su Bremer c’è sempre infatti mezza Premier: in pratica quasi tutti i top club inglesi, dal Liverpool al Manchester City passando per Arsenal, Chelsea e Manchester United. Per la medesima fonte ispanica, “tutti stanno valutando seriamente la possibilità di pagare la clausola”.

Ventinove anni da compiere il prossimo 18 marzo e appena rientrato dal grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori per circa otto mesi, Gleison Bremer è alla sua quarta stagione con la maglia della Juventus.

Dal 2022, quando per strapparlo al Torino furono spesi 41 milioni più un massimo di 8 milioni di bonus, ad oggi il brasiliano ha:

  • Disputato 96 partite;
  • Segnato 8 gol;
  • Realizzato 3 assist;
  • Vinto 1 trofeo, la Coppa Italia nel 2024.

