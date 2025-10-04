Inter, Chivu mette la quinta: “Adesso me la godo. Dumfries arrabbiato? Sono felice”

L’Inter sul velluto contro la Cremonese: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro al termine del match

L’Inter vince ancora e centra il quinto successo consecutivo tra campionato e Champions dopo il poker rifilato alla Cremonese nell’anticipo della sesta giornata di Serie A.

Tutto facile per i nerazzurri di Chivu contro la formazione di Nicola, imbattuta in Serie A prima della pesante sconfitta odierna in quel di San Siro. L’allenatore rumeno non può che essere soddisfatto della sua Inter: “Mi è piaciuta la determinazione, la qualità e il divertimento che la squadra ha messo in campo. I ragazzi hanno approcciato bene nella partita, hanno giocato una gara seria – esordisce Chivu in conferenza stampa – Adesso mi godo la sosta, almeno una settimana, dopo inizierò a pensare alla Roma“.

Protagonista del match Bonny, che ha sostituito nel migliore dei modi il connazionale Thuram: “Lui ed Esposito sono forti, stanno lavorando bene. C’è bisogno del loro apporto dietro Thuram e Lautaro Martinez, si sono calati subito nella parte. Bonny se lo merita, ha lavorato bene in tutti questi mesi. Stasera ha giocato al fianco di Lautaro e la squadra gli ha permesso di esprimersi al meglio”.

Chivu infine col sorriso butta acqua sul fuoco su Dumfries, non proprio felicissimo dopo il cambio a inizio ripresa: “Ieri ho detto che li volevo incazzati e ci sono riuscito … Con Denzel ci siamo stretti la mano, abbiamo scherzato dopo la partita. Poi se si è arrabbiato sono felice: questo è il mio obiettivo, fare incazzare i giocatori“.

Inter-Cremonese, Dimarco in conferenza: “Ho sofferto, ringrazio il mister e la squadra”

Oltre a Chivu in conferenza stampa è intervenuto anche Federico Dimarco, autore del quarto gol e uno dei migliori in campo nella sfida contro la Cremonese: “Ho sofferto un po’, ho attraversato un momento di difficoltà. Il mister e i miei compagni mi hanno aiutato a uscirne“, le parole del laterale dell’Inter.

Dimarco ha poi parlato della crescita della squadra e dei metodi di Chivu: “Stiamo lavorando tanto e bene, anche se dobbiamo chiudere prima le partite. Oggi ho visto una squadra dominante fino alla fine. Il mister ci comunica la formazione 3 ore prima: è giusto così, dobbiamo essere tutti sul pezzo”.