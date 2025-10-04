Dal Newcastle al rinnovo con l’Inter: Chivu rilancia Frattesi

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale per la prima volta titolare con Chivu in panchina nella sfida di campionato contro la Cremonese

Scocca l’ora di Davide Frattesi sotto la gestione Chivu. Il nazionale azzurro non era mai sceso in campo dal primo minuto con il nuovo allenatore.

Out per infortunio al Mondiale per Club per i problemi all’ernia, l’ex Sassuolo sta recuperando piano piano la condizione e oggi per la prima volta in stagione è stato schierato dall’inizio dall’allenatore rumeno nel match odierno al ‘Meazza’ contro la Cremonese.

Chivu quindi rilancia Frattesi, con l’ex mister del Parma che nell’ultimo mercato estivo aveva posto il veto alla cessione del centrocampista classe ’99, corteggiato soprattutto dal Newcastle in Premier League.

Inter, scocca l’ora di Frattesi. Capitan Lautaro on fire

Occasione importante per Frattesi per scalare le gerarchie di Chivu in mediana e ritagliarsi maggiore spazio nello scacchiere della nuova Inter.

Anche perché la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando anche al rinnovo contrattuale dell’ex Sassuolo e Monza, in scadenza attualmente nel giugno 2028. Al pari di Frattesi, battesimo da titolare anche per Bonny che finora era entrato solo a gara in corso, segnando tra l’altro all’esordio contro il Torino. Il francese rimpiazza l’infortunato e connazionale Thuram, segnalandosi subito decisivo nell’assist per il vantaggio firmato da Lautaro Martinez.

Continua il momento di grande spolvero del capitano dell’Inter, che per il momento ha messo a referto 4 reti nelle ultime tre partite tra campionato e Champions League. Il ‘Toro’ argentino, inoltre, raggiunge Cevenini a quota 158 gol al quinto posto nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri.