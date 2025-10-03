Milinkovic-Savic o Tonali alla Juve? Scelto il nuovo centrocampista

Le ultime sul mercato dei bianconeri: un big già a gennaio

Uno dei problemi della Juventus è anche il centrocampo. Manca un elemento in grado di garantire quantità e qualità alla squadra. In tal senso si fa ormai da settimane il nome di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza con l’Al-Hilal di Inzaghi al termine di questa stagione.

Il serbo spegnerà 31 candeline il prossimo 27 febbraio ed è senz’altro un profilo graditissimo ai bianconeri e non solo, ma forse Comolli e soci puntano a qualcos’altro. Nello specifico a un elemento più giovane e meno costoso, perlomeno lato ingaggio.

Chi fa il nome di Tonali probabilmente non si sbaglia, o non va troppo lontano dalle idee che girano ai piani alti della Continassa. Proprio l’ex Milan ora al Newcastle ha vinto, o meglio dire stravinto il sondaggio X di Calciomercato.it.

Ai nostri followers abbiamo posto questa domanda: “La Juventus soffre maledettamente a centrocampo: quale, tra questi calciatori, sarebbe il rinforzo ideale già nel mercato di gennaio?”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus soffre maledettamente a centrocampo: quale, tra questi calciatori, sarebbe il rinforzo ideale già nel mercato di gennaio? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 3, 2025

Colpo Juve a centrocampo: Tonali il rinforzo ideale per gennaio

Il meno votato è stato Kessie: per l’ivoriano, anche lui in scadenza a giugno ma con l’Al-Ahli, un misero 7,4%. Poco di più ha preso Hjulmand, l’ex Lecce e attuale capitano dello Sporting CP che la Juve ha trattato concretamente in estate: il danese ha conquistato l’11,1%.

Milinkovic-Savic è giunto secondo, con il 25,9%. Tonali, dicevamo, primo. Anzi, primissimo con più del doppio dei voti dell’ex Lazio: il 55,6%. Lui sarebbe il rinforzo ideale per l’undici di Tudor nel mercato di gennaio. In prospettiva estate, invece, occhio a Bouaddi, talento del Lille che giovedì ha battuto la Roma all’Olimpico in Europa League.