La Juventus non si arrende: sacrificio Locatelli per il sogno di Comolli

La Juve di Tudor è carente in un reparto: la ‘Vecchia Signora’ è pronta a riprovarci per un obiettivo di vecchia data

La Juventus non riesce più a vincere e colleziona il quarto pari consecutivo tra campionato e Champions nell’ultima trasferta europea contro il Villarreal.

L’ex Renato Veiga beffa i bianconeri al 90’ dopo la rimonta targata dagli eurogol di Gatti e Conceicao, con quest’ultimo che ha dato la scossa alla squadra di Tudor nel secondo tempo della sfida in terra spagnola. La Juve però non l’ha chiusa complici gli errori sottoporta di David, prima di schiacciarsi troppo nella propria metà campo.

Sotto accusa finisce Igor Tudor, con la ‘Vecchia Signora’ troppo altalenante e fragile nel reparto difensivo. Serve subito un inversione di tendenza ai bianconeri per ritrovare la via maestra, anche se domenica sera all’Allianz Stadium arriva forse l’avversario peggiore in questo momento: quel Milan capolista degli ex Allegri e Rabiot.

Calciomercato Juve, nuovo piano per Tonali: sacrificato Locatelli

La Juve fa e disfa anche in Champions League nella tana del Villarreal, lasciando in Spagna due punti preziosi per la qualificazione alla prossima fase della massima competizione europea. In terra iberica uno dei migliori nella fila bianconere è stato Manuel Locatelli, con il capitano autore di una prova lucida e di sostanza in mediana.

La Juventus continua ad avere difficoltà a centrocampo e nel mercato invernale potrebbe ritornare sul mercato per regalare un nuovo tassello a Tudor, considerando anche il rendimento sempre insufficiente di Koopmeiners. Il Dg Comolli monitora le situazioni in Arabia Saudita di Milinkovic-Savic e Kessie, mentre tra gennaio e giugno il sogno della dirigenza della Continassa rimane Sandro Tonali. Il Newcastle però al momento non pensa di privarsi del suo gioiello e rifletterebbe su un’eventuale cessione solo a fronte di un’offerta irrinunciabile non inferiore agli 80 milioni di euro.

Decisamente troppi per la Juve, che per abbassare la cifra cash potrebbe mettere a inizio 2026 il cartellino di Vlahovic o dello stesso Locatelli, profilo molto apprezzato dai ‘Magpies’. Il Newcastle dopo Frattesi ha messo gli occhi su un altro nazionale azzurro come il capitano bianconero, che ha una valutazione di 30-35 milioni. Un intreccio comunque molto complicato, che certifica comunque il ‘debole’ della Juventus per Tonali e la volontà di non alzare bandiera bianca per riportare l’ex Milan in Italia.