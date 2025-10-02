Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Una riserva e un irrecuperabile: lo scambio perfetto tra Inter e Juve

Foto dell'autore

La pazza idea di mercato che può accontentare entrambi i club. E i due giocatori

Scambi tra Juve e Inter, ovvero tra le acerrime rivali del calcio italiano, si contano davvero sulle dita di una mano. Al massimo di due. L’ultimo tra Carini e Cannavaro fu ai limiti della realtà, mentre l’ultimissimo poteva chiudersi quasi dodici anni fa: Vucinic per Guarin, che alla fine fece saltare da Thohir dopo le proteste dei tifosi nerazzurri.

Tudor e Chivu AI
Una riserva e un irrecuperabile: lo scambio perfetto tra Inter e Juve – Calciomercato.it

Immaginiamo quanto possa essere difficile assumersi un rischio così elevato, ossia dare un proprio giocatore alla squadra rivale da sempre: se poi dovesse fare sfracelli, la figuraccia per il dirigente che l’ha ceduto sarebbe enorme. E insopportabile. Noi, però, la buttiamo là.

Inter e Juventus, ecco la pazza idea di scambio che può accontentare entrambe: una riserva, se non riservissima per un flop. Un flop irrecuperabile, almeno vedendo le prime partite di questa stagione. Bando alle ciance: i nomi che mettiamo sul piatto sono quelli di Frattesi (la riserva se non riservissima) e Koopmeiners, sì l’irrecuperabile.

Juve, Frattesi nel mirino da tempo

Frattesi, per la Juve, non è un nome buttato a caso. Anzi, i bianconeri lo stimano da tempo e con il suo agente Beppe Riso risulta esserci un feeling speciale. La mezz’ala è apprezzata da Chivu, ma fin qui ha trovato scarsissimo spazio: appena 72′ tra campionato e Champions.

Frattesi esulta dopo il gol al Barcellona
Inter, Frattesi alla Juve in cambio di Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Se Inzaghi avesse proseguito la sua avventura interista, l’ex Sassuolo sarebbe sicuramente andato via in estate. Ma il suo status, anche con il cambio di allenatore, è sostanzialmente rimasto lo stesso. Tanto che non si esclude una sua richiesta di cessione nel prossimo mercato invernale, in previsione pure del Mondiale – ammesso che ci qualifichiamo – del prossimo giugno/luglio.

Koopmeiners, l’Inter per rinascere

L’Inter potrebbe dare il via libera in caso di offerta sui 30 milioni, la cifra che più o meno può valere oggi Teun Koopmeiners. Tudor sta insistendo, vuole a tutti i costi ‘recuperare’ l’olandese. Per ora, però, i risultati non sono arrivati. Chi dice che più gioca e peggio è, per lui e soprattutto per la Juve, probabilmente ha ragione.

Koopmeiners durante una partita della Juve
Koopmeiners, l’Inter per rinascere (LaPresse) – Calciomercato.it

Il classe ’98 sembra davvero irrecuperabile dal punto di vista mentale, forse cambiare ambiente rappresenterebbe davvero l’unica possibilità per tornare il giocatore che era a Bergamo. Quel giocatore che piaceva da matti pure all’Inter.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie