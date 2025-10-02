Atalanta
Tudor è già peggio di Thiago Motta: i numeri che allarmano la Juventus

Numeri alla mano, Igor Tudor sta avendo un avvio di stagione peggiore rispetto a Thiago Motta. Le prime statistiche della Juventus 2025/26

Suonano i primi campanelli d’allarme in casa Juventus. L’avvio di stagione di Igor Tudor, infatti, somiglia sinistramente a quello avuto da Thiago Motta lo scorso anno. Il tecnico croato, già ‘affetto’ da pareggite, fa addirittura peggio nelle prime sette partite stagionali.

Thiago Motta ex allenatore della Juve
Thiago Motta meglio di Tudor a inizio stagione: i numeri (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Nei primi sette match disputati nella stagione 2024/25, la Juventus di Thiago Motta aveva ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi tra Serie A e Champions League. Tudor, invece, è reduce da 3 vittorie e 4 pareggi, tutti consecutivi nelle ultime partite di campionato e Champions.

Juventus 2025/26:

  • Juventus-Parma 2-0
  • Genoa-Juventus 0-1
  • Juventus-Inter 4-3
  • Juventus-Borussia Dortmund 4-4
  • Verona-Juventus 1-1
  • Juventus-Atalanta 1-1
  • Villarreal-Juventus 2-2

Juventus 2024/25:

  • Juventus-Como 3-0
  • Verona-Juventus 0-3
  • Juventus-Roma 0-0
  • Empoli-Juventus 0-0
  • Juventus-PSV 3-1
  • Juventus-Napoli 0-0
  • Genoa-Juventus 0-3

Thiago Motta, dopo le prime sette gare stagionali, aveva conquistato 12 punti in Serie A e 3 all’esordio in Champions League. Inoltre, l’ottava partita è stata Lipsia-Juventus 2-3: dopo due giornate della nuova Champions i bianconeri erano ancora a punteggio pieno.

Juventus, i numeri a confronto tra Tudor e Thiago Motta

La Juve di Tudor ha invece raccolto 2 punti nelle prime due partite della massima competizione europea. Thiago Motta a questo punto era già a 6.

Tudor
Vittorie, pareggi, gol fatti e subiti: il confronto Tudor-Thiago Motta (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

L’attuale allenatore dei bianconeri fa meglio solo in attacco: la Juventus è sempre andata in gol finora ed ha già realizzato 15 reti nelle prime sette sfide stagionali, mentre quella di Thiago Motta era arrivata a 12 rimanendo a secco in ben tre partite nelle prime sette.

Il confronto tra le due difese, invece, è impietoso: la Juve di Tudor ha già subito 11 gol, quella di Thiago Motta soltanto uno (ininfluente contro il PSV) prima dell’infortunio di Bremer.

