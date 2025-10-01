Atalanta
Succede di tutto in Villarreal-Juve: “Vergognatevi tutti”

Champions League, seconda gara di League Phase tra spagnoli e bianconeri: si scatena la furia

La seconda gara valida per la League Phase della Champions League non è iniziata nel modo migliore per la Juventus. I bianconeri hanno subito il gol di Mikautadze dopo neppure 20 minuti di gioco che ha complicato subito la situazione.

Poco prima, nel corso della sfida contro il Villarreal, Igor Tudor è stato costretto al primo cambio della partita. La partita di Juan Cabal, uno dei giocatori apparsi più in sofferenza all’inizio del match, si è conclusa dopo circa 15 minuti. Non per il fatto che il giocatore fosse stato ammonito e stesse particolarmente soffrendo Nicolas Pepe, ma per un problema muscolare. Al momento di un lancio infatti, Cabal si è poi fermato, accusando un problema al muscolo della gamba sinistra. Un nuovo guaio fisico per il colombiano, rientrato a luglio dopo quasi un anno di stop per un brutto infortunio al legamento crociato della scorsa annata.

Juve, Cabal ko: Milan a rischio, tifosi furiosi

Il giocatore era rientrato in campo nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta al posto di Bremer, uscito per un problema fisico, risultando per altro decisivo dopo aver firmato il gol del pareggio.

Un ulteriore guaio per la Juventus e per Igor Tudor, visto che l’ultimo match in programma prima della sosta prevede la sfida contro il Milan. E se da un lato c’è fiducia per il recupero di Bremer e Thuram, la situazione Cabal fa presagire che lo stop possa essere piuttosto lungo. E a tal proposito non sono mancate le polemiche, con i tifosi bianconeri che hanno espresso le proprie critiche su X.

Dito puntato in particolare nei confronti del tecnico bianconero. Nel mirino in particolare la gestione del colombiano. Critiche erano state fatte anche ad inizio gara, quando Cabal, come detto, era apparso in netta difficoltà, tanto da essere stato ammonito dopo pochi minuti.

Alcuni tifosi infatti avevano chiesto subito la sostituzione o si erano domandati perché non schierare Joao Mario ad inizio gara, con Cambiaso a sinistra.

