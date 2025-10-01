Juventus, oltre 100 milioni: via libera all’addio di Vlahovic a gennaio

Non si placano i rumors sul futuro di Dusan Vlahovic, sempre lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ e destinato all’addio

Igor Tudor cambia ancora in attacco e si è affidato a Jonathan David come punto di riferimento offensivo nel match di questa sera in Champions League pareggiato con il risultato di 2-2 contro il Villarreal.

Gara che testimonia il momento delicato della Juventus che allunga la serie di pareggi tra campionato e coppa, con i bianconeri che non c’entrano il successo pieno dal ‘pazzo’ 4-3 in rimonta nel Derby d’Italia contro l’Inter.

David è tornato titolare senza brillare, preferito nella notte di Champions in terra spagnola all’altro volto nuovo Openda e a Vlahovic. Al fianco del canadese il solito e inamovibile Kenan Yildiz, costretto agli straordinari e al quale Tudor non rinuncia mai.

Calciomercato Juve, Vlahovic dal ‘Cholo’ Simeone con l’addio di Alvarez

Jonathan David era a caccia di riscatto dopo le ultime esclusioni e al momento è andato a segno soltanto all’esordio in campionato contro il Parma.

Vlahovic ha avuto appena 5 minuti più recupero a disposizione oggi e rimane sempre al centro del mercato. Un eventuale rinnovo resta lontano, con le parti in causa che rimangono fredde sulla questione. Vlahovic è quindi destinato a salutare la Juve da svincolato la prossima estate, alla scadenza naturale del contratto. Da non escludere però che possa aprirsi uno spiraglio per un addio anticipato nel mercato invernale, con la ‘Vecchia Signora’ che così potrebbe incassare senza perdere a parametro zero il numero nove.

La Juventus valuta Vlahovic 15-20 milioni di euro e risparmierebbe anche quasi 12 milioni sull’ingaggio lordo del centravanti. Sull’ex Fiorentina, oltre al Bayern Monaco, può fiondarsi anche l’Atletico Madrid dell’estimatore Simeone, specialmente se a gennaio dovesse arrivare ai ‘Colchoneros’ un’offerta irrinunciabile da oltre 100 milioni per Julian Alvarez.