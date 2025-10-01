Inter, Chivu incrocia le dita per Thuram e svela sul ‘giallo’ Frattesi: “C’era un problema”

Le dichiarazioni nel post gara dell’allenatore rumeno, dopo la convincente vittoria in Chamoions League contro lo Slavia Praga

L’Inter concede il bis in Champions League, rispettando i pronostici della vigilia contro il modesto e mai pericoloso Slavia Praga.

Nerazzurri sul velluto, trascinati dalle invenzioni di Thuram e dalle reti del solito Lautaro Martinez. Cristian Chivu incassa la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa: “Le partite di Champions non sono mai semplici, sono contento anche di non aver subito gol. La squadra ha dimostrato grande attenzione ed era uno degli aspetti che più mi interessava”, esordisce il tecnico interista in conferenza stampa.

Inter-Slavia, Chivu in conferenza: “Calhanoglu fa la differenza”

L’unica nota stonata della notte europea è l’infortunio rimediato dal scatenato Thuram: “Speriamo non sia niente di grave, mi ha detto di aver sentito un crampo al muscolo“.

Chivu chiarisce poi su Frattesi, che è rimasto per tutta la gara in panchina: “Non stava bene a causa di un problema allo stomaco. Era la prima scelta per sostituire Zielinski”. Infine il tecnico rumeno tesse le lodi di Calhanoglu dalla sala conferenze di San Siro “È un giocatore che tutt’ora può fare la differenza. Ha qualità ed è un uomo con dei principi”.