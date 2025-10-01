Atalanta
Il cinque con Conte e l’urlo del Maradona: De Bruyne si prende Napoli

De Bruyne abbracciato dal Maradona in Napoli-Sporting: cos’è successo durante la sostituzione

Kevin De Bruyne si prende Napoli in una notte magica, quella che conta un po’ di più rispetto a tutte le altre. Al ritorno in Champions al Maradona, il calciatore belga disputa la miglior partita da quando veste la maglia azzurra.

Il numero 11 del Napoli confeziona due assist, uno nel primo e uno nel secondo tempo. Entrambi per Hojlund. Ma soprattutto dà l’anima su ogni pallone in fase di pressione. E il tutto dopo la sostituzione della discordia a Milano. La sua presenza oggi non era mai stata messa in dubbio, ma c’era bisogno di un chiarimento con Antonio Conte.

A seguito della sostituzione all’ottantesimo, De Bruyne ha ricevuto il cinque da Conte. Ma soprattutto ha ricevuto l’omaggio del Maradona, che ha urlato il suo nome. Cinquantamila persone che urlano “Kevin”. Una serata che difficilmente dimenticherà. La sua avventura è appena iniziata.

