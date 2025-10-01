Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SPORTING 2-1: notte magica per De Bruyne e Hojlund, Milinkovic come un gatto

Foto dell'autore

Top, flop, pagelle complete e tabellino di Napoli-Sporting CP: seconda giornata di Champions League, prima in Europa al Maradona per Conte

Le pagelle di Napoli-Sporting
Le pagelle di Napoli-Sporting (ANSA) Calciomercato.it

Pagelle Napoli-Sporting

NAPOLI

TOP De Bruyne 7,5 – Non ce ne voglia Hojlund, ma questo De Bruyne è quello che Napoli sognava. Due assist che sono cioccolatini, specialmente il cross per la seconda marcatura. Benvenuto Kevin.

Esultanza di De Bruyne e Hojlund
I top e flop di Napoli Sporting (ANSA) Calciomercato.it

FLOP McTominay 5 – Desaparecido. E quando nel secondo tempo commette una nuova ingenuità, Conte chiama subito i collaboratori per cambiare modulo e toglierlo dal campo. Da recuperare.

  • Milinkovic-Savic 7
  • Spinazzola 7
  • Beukema 6,5
  • Juan Jesus 7
  • Gutierrez 6 (81′ Olivera 6)
  • Lobotka 6
  • Politano 5,5 (Neres 6)
  • Anguissa 6
  • De Bruyne 7,5 (Gilmour 6)
  • McTominay 5 (Lang 6)
  • Hojlund 7,5 (Lucca 6)
  • Antonio Conte 6,5 – E’ un Napoli che sa soffrire, ma che sa anche reagire. E ruggire. Kevin De Bruyne ha dato la scossa. O forse Conte ha dato la scossa a KDB.

SPORTING CP

TOP Hjulmand 7 – Centrocampista di spessore, di qualità e con grande inserimento. Stava per pareggiarla all’ultimo, ma non aveva fatto i conti con il gatto Milinkovic-Savic.

FLOP Catamo 5 – Preferito a Pedro Goncalves dall’inizio, ma è un fantasma nel primo tempo.

  • Rui Silva 6
  • Fresneda 6
  • Quaresma 5,5 (Debast 6)
  • Inacio 6
  • Araujo 5,5
  • Joao Simoes 6 (Morita 6)
  • Hjulmand 7
  • Quenda 6
  • Trincao 5,5 (Pedro Goncalves 6)
  • Catamo 5 (Luis Suarez 6)
  • Ioannidis 5,5 (Santos s.v.)
  • Rui Borges 6,5 – Sporting ordinato dal primo al novantesimo. Squadra rognosa, che fa tremare anche il Maradona. Solo Milinkovic si oppone al pareggio. Impossibile fermare questo De Bruyne, ma il centrocampo azzurro è stato limitato alla perfezione.

Il tabellino di Napoli-Sporting 2-1

Marcatori: 36′,80′ Hojlund, 62′ Luis Suarez

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez (80′ Olivera); Lobotka; Politano (69′ Neres), Anguissa, De Bruyne (80′ Lucca), McTominay (69′ Lang); Hojlund (90′ Lucca)

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma (67′ Debast), Inacio, Araujo; Hjulmand, Joao Simoes (78′ Morita); Quenda, Trincao (46′ Goncalves), Catamon (46′ Luis Suarez); Ioannidis (67′ Santos)

Arbitro: Makkelie (OLA); assistenti: Steegstra e de Vries (OLA); IV: Kwiatkowski (POL); VAR: Salisbury (ING) e Lindhout (OLA)
Squalificati: Di Lorenzo (NAP)
Ammonizioni:
Espulsioni:
Note: 1′ di recupero nel primo tempo;

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie