Allarme Juventus prima del Villarreal: “Tudor ha un problema”

Sfida importante in Champions, il club torinese e il tecnico in difficoltà: cosa sta succedendo

Serata da non sbagliare, per la Juventus, in Champions League contro il Villarreal. In trasferta in casa del ‘Submarino Amarillo’, bisogna cercare di vincere, dopo il pari all’esordio contro il Borussia Dortmund, interrompendo la striscia di tre pari di fila in tutte le competizioni. Ma Tudor è alle prese con problemi per quanto concerne la gestione del reparto d’attacco.

Oltre alle assenze per infortunio di Bremer e Thuram, che non recuperano, il tecnico croato sembra ancora dover trovare la giusta quadra per quanto concerne gli attaccanti a disposizione. In conferenza stampa, ha spiegato di volersi affidare a tutti e tre i profili, a seconda delle esigenze del momento, ma forse le idee non sono chiarissime.

Il giornalista Mario Mattioli, su ‘Radio Radio’, avverte: “L’abbondanza a volte è un problema, avere tanti giocatori che magari non conosci bene non è facile da gestire. Tudor magari non sa come mettere insieme i volti nuovi, è in difficoltà e lo stiamo vedendo. Il fatto è che attorno a Vlahovic la Juve ha preso dei giocatori che non sono dei bomber veri, possono accompagnare un attaccante centrale ma non altro. Openda è una seconda punta, David non si sa che giocatore sia, ha fatto dei gol ma in Italia è un’altra cosa e farà fatica. Io gli auguro di trovare la formula definitiva, altrimenti è destinato a passare delle settimane di ambasce“.

Villarreal-Juventus, probabili formazioni: nuova chance per David

Nel frattempo, in Spagna, gli indizi vanno verso il ritorno di Jonathan David da titolare, dopo che nelle ultime gare il canadese era praticamente sparito dai radar.

Yildiz alle spalle dell’attaccante con Koopmeiners che si candida per una maglia da titolare, in mezzo torna McKennie di fianco a Locatelli. Dietro, Gatti prende il posto di Bremer tra Kelly e Kalulu.

VILLARREAL-JUVENTUS, PROBABILI FORMAZIONI

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Pepe, Gueye, Comesana, Buchanan; Perez, Mikautadze. All. Marcelino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor