La trasferta dello Sporting è un’Odissea, problemi al volo per Napoli

Problemi per la trasferta dello Sporting CP, in viaggio per la gara di Champions League contro il Napoli: ecco che cos’è successo

La squadra di Rui Borges non arriva in tempo a Napoli per la consueta conferenza stampa al Maradona, in occasione della sfida di Champions League in programma il 1 ottobre. Lo Sporting Lisbona ha avuto problemi con il volo: sarebbe dovuto partire intorno alle 14:50.

Secondo i media portoghesi, ci sarebbero stati problemi tecnici al motore dell’aereo su cui erano saliti i giocatori dello Sporting. Gli operatori sono immediatamente intervenuti per riparare il guasto. In ogni caso, già nel primo pomeriggio era stato annunciato lo slittamento della conferenza di Rui Borges. Proprio pochi minuti fa la conferenza è stata annullata per il forte disagio che ha subito il volo. Disagi che provocheranno sicuramente irritazione nella squadra in vista della preparazione al big match.

Tra l’altro, lo Sporting aveva avuto una giornata di riposo in più rispetto al Napoli per preparare la gara. Un vantaggio che evidentemente è stato annullato a causa dell’Odissea che ha coinvolto la squadra. Lo Sporting è atteso a Napoli in tarda serata o addirittura per mercoledì mattina. E poche ore dopo il viaggio in aereo di circa 3 ore scenderà in campo al Maradona per la partita. I portoghesi partono con il piede sbagliato.