DIRETTA | Juan Jesus sul caso De Bruyne: “Polemiche attorno, ma Napoli è pronta a ripartire”

Antonio Conte si presenta in conferenza stampa per la vigilia di Champions League: sfida allo Sporting dopo la sconfitta contro il Manchester City

Il Napoli sfida lo Sporting Lisbona alla seconda giornata di Champions League. Il club azzurro deve dare una scossa dopo la sconfitta contro il City al ritorno in Europa e dopo il 2-1 fuoricasa a favore del Milan. Non senza polemiche.

È scoppiato un caso mediatico attorno a Kevin De Bruyne. Il calciatore al 72′ è stato sostituito ed è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva qualcosina al tecnico. De Bruyne e Conte hanno già avuto un confronto con il gruppo ed è stata già messa una pietra sopra. Ora si pensa allo Sporting. Mancheranno al match i fuori lista Lukaku e Marianucci, gli infortunati Rrahmani e Buongiorno e lo squalificato Di Lorenzo. Scelte obbligate di formazione. In attacco ballottaggio Lucca-Hojlund.

Inizia la conferenza Juan Jesus

Giocare ogni 3 giorni cosa cambia – “Non credo cambi molto, perché il mister ha tutti i giocatori pronti. Abbiamo cambiato tanti calciatori, ma stiamo bene”

Caso KDB: “So che c’è un po’ di polemica intorno, ma la squadra è pronta a ripartire. È una partita importante, vogliamo sfruttare questa gara per vincere e dare un segnale alla classifica”