Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Chivu sorprende tutti: rilancio Bisseck, Zielinski scavalca Frattesi

Foto dell'autore

Il tecnico nerazzurro cambia le carte in tavola: doppia sorpresa nella formazione iniziale anti-Slavia in Champions League

Mai banale Cristian Chivu, che sorprende ancora una volta tutti nelle scelte di formazione per la sfida odierna di Champions League con lo Slavia Praga.

Chivu, scelte a sorpresa in Champions
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

L’Inter cerca il secondo successo in altrettante gare in Europa nella gara contro i cechi e piazza la sorpresa Zielinski a centrocampo al posto di Barella. Riposa almeno inizialmente quindi uno dei senatori dello scacchiere nerazzurro, con Chivu che rilancia il polacco ex Napoli dal primo minuto.

L’altra novità in mediana rispetto alla vittoriosa trasferta di campionato a Cagliari riguarda invece Sucic, preferito a Mkhitaryan e Frattesi. Altra esclusione per il centrocampista della Nazionale, che va ancora in panchina al pari dell’oggetto misterioso Diouf.

Inter-Slavia, non solo la sorpresa Zielinski: chance anche per Bisseck

Doppio cambio a centrocampo con il solo Calhanoglu confermato tra i titolarissimi, ma le rotazioni di Chivu non mancano neanche negli altri reparti.

Bisseck protesta dopo il contatto con Ndicka in Inter-Roma
Yann Bisseck (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore dell’Inter cambia oltre mezza squadra rispetto a Cagliari, dando una chance anche a Bisseck nelle retrovie. Il tedesco nelle ultime ore ha sorpassato Akanji e ritrova una maglia da titolare dopo un mese. Bisseck non scendeva in campo dallo scorso 31 agosto, dopo la pessima prestazione nel match di campionato contro l’Udinese. Un’occasione importante di rilancio per il difensore nerazzurro, scalzato dall’ultimo acquisto Akanji nel terzetto titolare della difesa di Chivu.

Intanto continua la protesta degli ultras della curva interista, anche stasera in silenzio. Si fanno sentire invece i tifosi cechi nel settore ospiti, occorsi numerosi a Milano per supportare la formazione di Trpisovsky.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie