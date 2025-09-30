Inter, Chivu sorprende tutti: rilancio Bisseck, Zielinski scavalca Frattesi

Il tecnico nerazzurro cambia le carte in tavola: doppia sorpresa nella formazione iniziale anti-Slavia in Champions League
Mai banale Cristian Chivu, che sorprende ancora una volta tutti nelle scelte di formazione per la sfida odierna di Champions League con lo Slavia Praga.
L’Inter cerca il secondo successo in altrettante gare in Europa nella gara contro i cechi e piazza la sorpresa Zielinski a centrocampo al posto di Barella. Riposa almeno inizialmente quindi uno dei senatori dello scacchiere nerazzurro, con Chivu che rilancia il polacco ex Napoli dal primo minuto.
L’altra novità in mediana rispetto alla vittoriosa trasferta di campionato a Cagliari riguarda invece Sucic, preferito a Mkhitaryan e Frattesi. Altra esclusione per il centrocampista della Nazionale, che va ancora in panchina al pari dell’oggetto misterioso Diouf.
Inter-Slavia, non solo la sorpresa Zielinski: chance anche per Bisseck
Doppio cambio a centrocampo con il solo Calhanoglu confermato tra i titolarissimi, ma le rotazioni di Chivu non mancano neanche negli altri reparti.
L’allenatore dell’Inter cambia oltre mezza squadra rispetto a Cagliari, dando una chance anche a Bisseck nelle retrovie. Il tedesco nelle ultime ore ha sorpassato Akanji e ritrova una maglia da titolare dopo un mese. Bisseck non scendeva in campo dallo scorso 31 agosto, dopo la pessima prestazione nel match di campionato contro l’Udinese. Un’occasione importante di rilancio per il difensore nerazzurro, scalzato dall’ultimo acquisto Akanji nel terzetto titolare della difesa di Chivu.
Intanto continua la protesta degli ultras della curva interista, anche stasera in silenzio. Si fanno sentire invece i tifosi cechi nel settore ospiti, occorsi numerosi a Milano per supportare la formazione di Trpisovsky.