Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bocciato il titolarissimo, ma c’è Tudor nel mirino: “È lui che lo mette in campo”

Foto dell'autore

Nuovo attacco al tecnico bianconero: “Può giocare al Frosinone”

Sta crescendo un po’ di malumore attorno a Igor Tudor. I deludenti tre pareggi consecutivi non sono stati digeriti da molti tifosi, così come alcune sue recenti dichiarazioni. Vedi l’ultima su Cambiaso, prima del match con l’Atalanta.

Tudor prima di una partita della Juve
Bocciato il titolarissimo, ma c’è Tudor nel mirino: “È lui che lo mette in campo” (LaPresse) – Calciomercato.it

Confermato sulla panchina bianconera pur non essendo la prima scelta, e forse neanche la seconda di Comolli, il tecnico croato è finito già nel mirino anche per scelte che difficilmente gli si può contestare. E invece…

Siccome siamo nell’Era in cui si può dire tutto e il contrario di tutto, ecco che c’è chi a Tudor dà addirittura la ‘colpa’ per l’impiego di Federico Gatti. Ma chi sennò? L’alternativa al difensore di Rivoli si chiama Rugani, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante all’Ajax.

Gatti non è un fenomeno, questo è fuori discussione, tuttavia non ci sembra che nella Juve di oggi, lontana anni luce da quella dei nove scudetti, sfiguri così tanto. Eppure a tanti juventini continua a non andare a genio.

“Gatti può giocare al Frosinone”. Poi l’attacco a Tudor

A ‘Controcalcio’, Marcello Chirico è andato per l’ennesima volta all’attacco del classe ’98. Parole pesanti quelle del giornalista di fede bianconera: “Gatti può giocare al Frosinone, con tutto il rispetto. Non serve avere solo la grinta, non basta, ci vuole la tecnica…“.

Gatti in azione con la Juve
Chirico: “Gatti può giocare al Frosinone, ma la colpa è di Tudor” (LaPresse) – Calciomercato.it

Dopo la sfuriata diretta all’indirizzo del numero 4, Chirico ha chiamato in causa proprio Tudor pur senza nominarlo: “La colpa non è di Gatti, ma di chi lo mette in campo“.

Il sesto giocatore di movimento per minuti giocati

Le parole se le porta via il vento, Gatti è destinato a rimanere uno dei titolarissimi della Juventus di Tudor. Finora è il sesto giocatore di movimento della rosa che ha giocato di più: 380′, tutti in campionato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie