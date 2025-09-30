Bocciato il titolarissimo, ma c’è Tudor nel mirino: “È lui che lo mette in campo”

Nuovo attacco al tecnico bianconero: “Può giocare al Frosinone”

Sta crescendo un po’ di malumore attorno a Igor Tudor. I deludenti tre pareggi consecutivi non sono stati digeriti da molti tifosi, così come alcune sue recenti dichiarazioni. Vedi l’ultima su Cambiaso, prima del match con l’Atalanta.

Confermato sulla panchina bianconera pur non essendo la prima scelta, e forse neanche la seconda di Comolli, il tecnico croato è finito già nel mirino anche per scelte che difficilmente gli si può contestare. E invece…

Siccome siamo nell’Era in cui si può dire tutto e il contrario di tutto, ecco che c’è chi a Tudor dà addirittura la ‘colpa’ per l’impiego di Federico Gatti. Ma chi sennò? L’alternativa al difensore di Rivoli si chiama Rugani, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante all’Ajax.

Gatti non è un fenomeno, questo è fuori discussione, tuttavia non ci sembra che nella Juve di oggi, lontana anni luce da quella dei nove scudetti, sfiguri così tanto. Eppure a tanti juventini continua a non andare a genio.

“Gatti può giocare al Frosinone”. Poi l’attacco a Tudor

A ‘Controcalcio’, Marcello Chirico è andato per l’ennesima volta all’attacco del classe ’98. Parole pesanti quelle del giornalista di fede bianconera: “Gatti può giocare al Frosinone, con tutto il rispetto. Non serve avere solo la grinta, non basta, ci vuole la tecnica…“.

Dopo la sfuriata diretta all’indirizzo del numero 4, Chirico ha chiamato in causa proprio Tudor pur senza nominarlo: “La colpa non è di Gatti, ma di chi lo mette in campo“.

Il sesto giocatore di movimento per minuti giocati

Le parole se le porta via il vento, Gatti è destinato a rimanere uno dei titolarissimi della Juventus di Tudor. Finora è il sesto giocatore di movimento della rosa che ha giocato di più: 380′, tutti in campionato.