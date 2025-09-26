Tudor sotto attacco: “Non ci siamo, dichiarazione inconcepibile”

La dichiarazione del tecnico alla vigilia di Juve-Atalanta ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri

Tudor nel mirino dei tifosi della Juventus per via delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Atalanta. O meglio, della dichiarazione su Cambiaso che sta facendo discutere molto gli juventini sui social.

“È un giocatore duttile, con una testa diversa rispetto a tanti altri calciatori. Spesso gli permetto di giocare dove preferisce, di adattarsi in base agli avversari. Se lui decide, veramente per me può giocare in grandi club europei come Real Madrid, Manchester City e Liverpool“.

“Dichiarazione inconcepibile”, scrive un tifoso. Un altro che “Tudor e Cambiaso non hanno capito che ci sono già in uno dei club migliori in Europa“. Su X si trova anche qualche #TudorOut di tifosi o pseudo tali che non hanno affatto digerito le parole del tecnico croato. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Dichiarazione inconcepibile! — Marco St (@Mrk1981krM) September 26, 2025

Non ci siamo Igor caro — GiuSeppe (@peppesz) September 26, 2025

Mah. Forse quello vecchio — massimo Guarneri (@GM271175) September 26, 2025

Se torniamo a essere juve torniamo ad avere un allenatore top,ma che dichiarazioni sono,questo sempre perché la Juventus non ha più una società. Vogliamo Del Piero presidente — Pinturicchio9930 (@Pinturicchio995) September 26, 2025

Tudor e Cambiaso non hanno capito che ci sono già in uno dei club migliori in Europa — crysic (@Dkgea3001) September 26, 2025

Cambiaso e l’illusione Manchester City

Tra le tre squadre citate da Tudor c’è il Manchester City, proprio il top team europeo che nel gennaio di un anno fa mostrò grande interesse per il jolly ligure. In concreto, però, non ci fu una vera e propria trattativa.

Cambiaso era pronto a partire, pronto a prendere il treno in corsa, e il fatto che l’operazione non sia decollata probabilmente ha poi inciso sul suo rendimento, che proprio da allora non è stato mai più quello di prima. È un giocatore che sul piano ‘psicologico’ va recuperato appieno.