Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tudor sotto attacco: “Non ci siamo, dichiarazione inconcepibile”

Foto dell'autore

La dichiarazione del tecnico alla vigilia di Juve-Atalanta ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri

Tudor nel mirino dei tifosi della Juventus per via delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Atalanta. O meglio, della dichiarazione su Cambiaso che sta facendo discutere molto gli juventini sui social.

È un giocatore duttile, con una testa diversa rispetto a tanti altri calciatori. Spesso gli permetto di giocare dove preferisce, di adattarsi in base agli avversari. Se lui decide, veramente per me può giocare in grandi club europei come Real Madrid, Manchester City e Liverpool“.

Tudor prima di Verona-Juve
Tudor sotto attacco: “Non ci siamo, dichiarazione inconcepibile” (LaPresse) – Calciomercato.it

“Dichiarazione inconcepibile”, scrive un tifoso. Un altro che “Tudor e Cambiaso non hanno capito che ci sono già in uno dei club migliori in Europa“. Su X si trova anche qualche #TudorOut di tifosi o pseudo tali che non hanno affatto digerito le parole del tecnico croato. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Cambiaso e l’illusione Manchester City

Tra le tre squadre citate da Tudor c’è il Manchester City, proprio il top team europeo che nel gennaio di un anno fa mostrò grande interesse per il jolly ligure. In concreto, però, non ci fu una vera e propria trattativa.

Cambiaso in azione
Cambiaso e l’illusione Manchester City (LaPresse) – Calciomercato.it

Cambiaso era pronto a partire, pronto a prendere il treno in corsa, e il fatto che l’operazione non sia decollata probabilmente ha poi inciso sul suo rendimento, che proprio da allora non è stato mai più quello di prima. È un giocatore che sul piano ‘psicologico’ va recuperato appieno.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie